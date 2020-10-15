Мы старались вести себя прилично. Россия начала работать с оппозицией других стран

Цитата: Hairless от



Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди. Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.

Если Россия победила бы коррупцию, улучшила бы уровень жизни (особенно в регионах), как говорится показала бы пример, то другие народы сами бы потянулись. А сейчас (извиняюсь) это то же гавно, что и у нас, только в профиль (все те же недостатки). Большого желания объединяться с ней в каком либо варианте не вижу смысла.