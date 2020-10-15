Мы старались вести себя прилично. Россия начала работать с оппозицией других стран

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Октября 2020 в 12:38:43
"Мы старались вести себя прилично и всегда уважали те решения, которые принимались в странах, с которыми у нас есть отношения, решения, касающиеся выбора руководителей, парламентариев и так далее. И мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией", - добавил министр.
Лавров отметил, что пару лет назад данный вопрос специально обсуждался и было решено, что будет идти работа с оппозицией. "Мы и до этого не чурались отношений с оппозицией, но теперь мы будем делать это без оглядки на тех, кто пытался нам что-то выдвигать", - указал глава МИД.
https://tass.ru/politika/9712703
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: звукач от 15.10.2020 07:26:37правильно, это вряд ли касается США и Европы, это коснется нас, постсоветские страны. Но насколько народы этих стран готовы за соединение с Путинской Россией, не приведет ли это к гражданским войнам в больших масштабах...
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
Цитата: NBE от 15.10.2020 08:02:12Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен,а вот правящая элита будет пытатся сохранить свою позицию любой ценой,и кровопролите однозначно будет иметь место,что прискорбно.Народу нужна работа,еда,свой угол и мелкие радости,чего не скажешь о власть имущих.
Цитата: звукач от 15.10.2020 07:26:37правильно, это вряд ли касается США и Европы, это коснется нас, постсоветские страны. Но насколько народы этих стран готовы за соединение с Путинской Россией, не приведет ли это к гражданским войнам в больших масштабах...
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
Цитата: звукач от 15.10.2020 08:47:51
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен
Насчет этого у меня большие сомнения, возьмем к примеру Казахстан, вы общаетесь с русскоязычными слоем населения, но казахоязычной слой очень негативно относится к присоединению к Россией (которое сейчас большинство), и достаточно небольшого огонька и вспыхнуть может не по детский. Да и по контексту Россия будет работать с правящей или оппозиционной элитой, а не с народом.
Цитата: NBE от 15.10.2020 09:09:43
Насчет этого у меня большие сомнения, возьмем к примеру Казахстан, вы общаетесь с русскоязычными слоем населения, но казахоязычной слой очень негативно относится к присоединению к Россией (которое сейчас большинство), и достаточно небольшого огонька и вспыхнуть может не по детский. Да и по контексту Россия будет работать с правящей или оппозиционной элитой, а не с народом.
Цитата: звукач от 15.10.2020 08:47:51
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен
Насчет этого у меня большие сомнения, возьмем к примеру Казахстан, вы общаетесь с русскоязычными слоем населения, но казахоязычной слой очень негативно относится к присоединению к Россией (которое сейчас большинство), и достаточно небольшого огонька и вспыхнуть может не по детский. Да и по контексту Россия будет работать с правящей или оппозиционной элитой, а не с народом.
Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Я бы расценивал это заявление так: "Мы будем исходить в политике исключительно из своих интересов, общаясь и поддерживая тех, кого посчитаем нужным, не заморачиваясь ничьим мнением".
Ну и в первую очередь, думаю, это относится к Украине.
Цитата: Hairless от 15.10.2020 10:28:56Если Россия победила бы коррупцию, улучшила бы уровень жизни (особенно в регионах), как говорится показала бы пример, то другие народы сами бы потянулись. А сейчас (извиняюсь) это то же гавно, что и у нас, только в профиль (все те же недостатки). Большого желания объединяться с ней в каком либо варианте не вижу смысла.
Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Цитата: NBE от 15.10.2020 11:12:54
Цитата: Hairless от 15.10.2020 10:28:56Если Россия победила бы коррупцию, улучшила бы уровень жизни (особенно в регионах), как говорится показала бы пример, то другие народы сами бы потянулись. А сейчас (извиняюсь) это то же гавно, что и у нас, только в профиль (все те же недостатки). Большого желания объединяться с ней в каком либо варианте не вижу смысла.
Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Вы заблуждаетесь в двух вещах.
Первое - что в РФ все так же, как и в других бывших республиках. Не так. Конечно, не так, как хотелось бы, но во многом лучше.
Второе - что у РФ есть необходимость с кем-то объединяться, опять вешать на свою шею поддержку разных "братьев" и пр.
Нет такой необходимости и нет такого желания. Только сугубо практичные отношения, преследующие выгоду для РФ. В том числе при необходимости - общение с оппозицией.