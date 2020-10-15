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Политика
Мы старались вести себя прилично. Россия начала работать с оппозицией других стран
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danilov 15 Октября 2020 в 12:38:43
"У нас сейчас нет препятствий для общения с оппозицией, если это только не те, кто призывает к насильственному свержению конституционного строя наших партнеров. Я считаю, что мы будем общаться со всеми, как это уже в целом ряде случаев и происходит", - сказал он.

"Мы старались вести себя прилично и всегда уважали те решения, которые принимались в странах, с которыми у нас есть отношения, решения, касающиеся выбора руководителей, парламентариев и так далее. И мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией", - добавил министр.

Лавров отметил, что пару лет назад данный вопрос специально обсуждался и было решено, что будет идти работа с оппозицией. "Мы и до этого не чурались отношений с оппозицией, но теперь мы будем делать это без оглядки на тех, кто пытался нам что-то выдвигать", - указал глава МИД.

https://tass.ru/politika/9712703
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.10.2020 в 13:11:00   # 764895
давно пора, порядочность и честность должны быть обоюдными, а когда одни честные, а другие кидалы - заранее проигрышный вариант... как говорится "если джентльмен не может выиграть по правилам джентльмен меняет правила"...
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  звукач 15.10.2020 в 13:26:37   # 764900
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
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  NBE 15.10.2020 в 14:02:12   # 764908
Цитата: звукач от 15.10.2020 07:26:37
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
правильно, это вряд ли касается США и Европы, это коснется нас, постсоветские страны. Но насколько народы этих стран готовы за соединение с Путинской Россией, не приведет ли это к гражданским войнам в больших масштабах...
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  звукач 15.10.2020 в 14:47:51   # 764910
Цитата: NBE от 15.10.2020 08:02:12
Цитата: звукач от 15.10.2020 07:26:37
Вобщем я так мыслю что Россия теперь будет в открытую строить Рооссийскую империю и медленно раздвигать свои границы поглощая граничащие страны за счет работы с опозиционерами, мы тебе поддержку и власть - а ты вводишь страну в состав Федерации.Маладесь хорошо придумал.... прям Володя царь.
правильно, это вряд ли касается США и Европы, это коснется нас, постсоветские страны. Но насколько народы этих стран готовы за соединение с Путинской Россией, не приведет ли это к гражданским войнам в больших масштабах...
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен,а вот правящая элита будет пытатся сохранить свою позицию любой ценой,и кровопролите однозначно будет иметь место,что прискорбно.Народу нужна работа,еда,свой угол и мелкие радости,чего не скажешь о власть имущих.
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  NBE 15.10.2020 в 15:09:43   # 764912
Цитата: звукач от 15.10.2020 08:47:51
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен

Насчет этого у меня большие сомнения, возьмем к примеру Казахстан, вы общаетесь с русскоязычными слоем населения, но казахоязычной слой очень негативно относится к присоединению к Россией (которое сейчас большинство), и достаточно небольшого огонька и вспыхнуть может не по детский. Да и по контексту Россия будет работать с правящей или оппозиционной элитой, а не с народом.
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  Hairless 15.10.2020 в 16:28:56   # 764915
Цитата: NBE от 15.10.2020 09:09:43
Цитата: звукач от 15.10.2020 08:47:51
Народ в принципе в своем большинстве я думаю будет согласен

Насчет этого у меня большие сомнения, возьмем к примеру Казахстан, вы общаетесь с русскоязычными слоем населения, но казахоязычной слой очень негативно относится к присоединению к Россией (которое сейчас большинство), и достаточно небольшого огонька и вспыхнуть может не по детский. Да и по контексту Россия будет работать с правящей или оппозиционной элитой, а не с народом.

Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Я бы расценивал это заявление так: "Мы будем исходить в политике исключительно из своих интересов, общаясь и поддерживая тех, кого посчитаем нужным, не заморачиваясь ничьим мнением".
Ну и в первую очередь, думаю, это относится к Украине.
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  NBE 15.10.2020 в 17:12:54   # 764917
Цитата: Hairless от 15.10.2020 10:28:56

Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Если Россия победила бы коррупцию, улучшила бы уровень жизни (особенно в регионах), как говорится показала бы пример, то другие народы сами бы потянулись. А сейчас (извиняюсь) это то же гавно, что и у нас, только в профиль (все те же недостатки). Большого желания объединяться с ней в каком либо варианте не вижу смысла.
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  звукач 15.10.2020 в 17:47:35   # 764924
Да никто не видит смысла обьединтся) и я в том числе,вопрос в том а нас кто нибудь спросит об этом?
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  звукач 15.10.2020 в 17:49:52   # 764925
Хотя если мыслить политически - то чем крупнее и больше государство тем больше оно имеет вес на арене политических игрищ.А насчет коррупции в России... согласен на все 100,одно и то же.
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  Hairless 15.10.2020 в 17:51:01   # 764926
Цитата: NBE от 15.10.2020 11:12:54
Цитата: Hairless от 15.10.2020 10:28:56

Народ будет думать так, как нужно - для этого существуют специально обученные люди.
Если Россия победила бы коррупцию, улучшила бы уровень жизни (особенно в регионах), как говорится показала бы пример, то другие народы сами бы потянулись. А сейчас (извиняюсь) это то же гавно, что и у нас, только в профиль (все те же недостатки). Большого желания объединяться с ней в каком либо варианте не вижу смысла.

Вы заблуждаетесь в двух вещах.
Первое - что в РФ все так же, как и в других бывших республиках. Не так. Конечно, не так, как хотелось бы, но во многом лучше.
Второе - что у РФ есть необходимость с кем-то объединяться, опять вешать на свою шею поддержку разных "братьев" и пр.
Нет такой необходимости и нет такого желания. Только сугубо практичные отношения, преследующие выгоду для РФ. В том числе при необходимости - общение с оппозицией.
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  звукач 15.10.2020 в 18:25:18   # 764931
Поживем увидим мы диванные эксперты свою точку зрения высказали
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  kubik 15.10.2020 в 18:45:48   # 764932
Посмотрите интервью Лаврова, не было в нем залихватских заявлений , что вот сейчас начнем. Оон говорил , что и так общаются , только после этого сразу по щщам получают в виде санкций.
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