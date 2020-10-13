Обращение ВРИО президента Киргизии к народу

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danilov 17 Октября 2020 в 19:17:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
"Надежду затоптали". Почему многие в Кыргызстане считают, что революции не случилось https://www.bbc.com/russian/features-54526946
13 октября 2020
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За Жапарова
Среди сторонников Жапарова - его коллеги по партии "Мекенчил" ("Патриот"), земляки и молодежь из всех регионов Кыргызстана. Идеология "Мекенчил", как и самого Жапарова, - национализм: партия в своей предвыборной программе обещала избирателям национализацию природных ресурсов и заводов, урегулирование пограничных вопросов, верховенство закона и возвращение смертной казни.
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На вопрос, почему именно Жапаров, его сторонники утверждают, что он - единственный из депутатов, кто вступился за простой народ в вопросе месторождения "Кумтор" и открыто говорил, что "каждый кыргыз будет миллионером, если природные ресурсы отдадут в руки народа" ("Кумтор" - крупнейшее золоторудное месторождение Кыргызстана. Канадскую компанию, занимающуюся разработкой, обвиняли в коррупции и экологических нарушениях, многие требовали национализации "Кумтора").
"Популярность Жапарова сейчас разрослась по всей стране, - отмечает доктор политических наук Асель Доолоткельдиева. - Его сторонники очень разношерстны, но их объединяет одно - националистическая идеология, которую продвигает сам Жапаров и его партия "Мекенчил". Это призывы к ущемленному национальному достоинству и к ощущению недоверия власти. Это антиэлитарные и антирежимные настроения простого народа, которые искусно использует политик в свою пользу".
...
13 октября 2020
...
За Жапарова
Среди сторонников Жапарова - его коллеги по партии "Мекенчил" ("Патриот"), земляки и молодежь из всех регионов Кыргызстана. Идеология "Мекенчил", как и самого Жапарова, - национализм: партия в своей предвыборной программе обещала избирателям национализацию природных ресурсов и заводов, урегулирование пограничных вопросов, верховенство закона и возвращение смертной казни.
...
На вопрос, почему именно Жапаров, его сторонники утверждают, что он - единственный из депутатов, кто вступился за простой народ в вопросе месторождения "Кумтор" и открыто говорил, что "каждый кыргыз будет миллионером, если природные ресурсы отдадут в руки народа" ("Кумтор" - крупнейшее золоторудное месторождение Кыргызстана. Канадскую компанию, занимающуюся разработкой, обвиняли в коррупции и экологических нарушениях, многие требовали национализации "Кумтора").
"Популярность Жапарова сейчас разрослась по всей стране, - отмечает доктор политических наук Асель Доолоткельдиева. - Его сторонники очень разношерстны, но их объединяет одно - националистическая идеология, которую продвигает сам Жапаров и его партия "Мекенчил". Это призывы к ущемленному национальному достоинству и к ощущению недоверия власти. Это антиэлитарные и антирежимные настроения простого народа, которые искусно использует политик в свою пользу".
...
Националист и популист в одном "флаконе".
К тому же "прославившийся" участием в захвате заложника...
Quote:
Франция назвала имя мужчины, обезглавившего учителя под Парижем. Это чеченец из Москвы https://www.bbc.com/russian/news-54581787
17 октября 2020, 12:11 GMT
Обновлено 3 часа назад
В пятницу вечером в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина, родившийся в Москве.
Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.
47-летнему преподавателю Самюэлю Пати стали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщили ранее французские СМИ.
...
В начале октября несколько родителей-мусульман жаловались руководству школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия.
При этом отец одного из учеников Пати рассказал, что перед тем как показать карикатуры на пророка, Пати предложил выйти из класса учащимся, которых изображения могут обидеть.
"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, - рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. - Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".
...
17 октября 2020, 12:11 GMT
Обновлено 3 часа назад
В пятницу вечером в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. На него напал, по данным прокуратуры, 18-летний мужчина, родившийся в Москве.
Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.
47-летнему преподавателю Самюэлю Пати стали поступать угрозы после того, как на уроке он показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщили ранее французские СМИ.
...
В начале октября несколько родителей-мусульман жаловались руководству школы на то, что этот учитель решил использовать карикатуры в качестве учебного пособия.
При этом отец одного из учеников Пати рассказал, что перед тем как показать карикатуры на пророка, Пати предложил выйти из класса учащимся, которых изображения могут обидеть.
"Мой сын говорит, что он был супер-отзывчивым, супер-дружелюбным и супер-добрым, - рассказал агентству Франс-пресс Нордин Чауади. - Он просто сказал детям-мусульманам: "Выйдите из класса, я не хочу оскорблять ваши чувства".
...