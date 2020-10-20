Трамп заявил, что США «делают кое-что» для поддержки Армении
danilov 20 Октября 2020 в 11:37:20
В воскресенье в Соединенных Штатах прошли митинги в поддержку Армении. Люди, присутствующие на них, требовали предпринять все возможные меры, чтобы остановить азербайджанский терроризм, поддерживаемый Турцией. Об Армении говорил и Дональд Трамп, который весь день проводил встречи с избирателями. Он рассказал о том, что армянские флаги видел в разных штатах США, но больше всего их в Калифорнии. Также Трамп заявил, что армяне – хорошие люди и умные бизнесмены. По словам американского президента, он «делает кое-что», чтобы сдерживать турецко-азербайджанский терроризм. Однако продолжать фразу не стал, чтобы не раскрывать, что именно делает США для поддержки Армении.