Мы сильны как никогда

"Мы вложили $2,5 трлн в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира, - сказал Трамп, выступая в понедельник перед сторонниками в штате Аризона. - Мы обновили наше ядерное [оружие] до уровня, которого [никто] даже близко еще не достигал". "Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. <...> У нас есть все, - продолжил он. - $2,5 трлн - все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет".



По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов. "У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они [Россия и Китай] украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", - считает он.