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Политика
Мы сильны как никогда
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danilov 21 Октября 2020 в 11:52:43
Трамп: Мы вложили 2,5 трлн долларов в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира. Мы обновили наше ядерное оружие до уровня, которого никто даже близко еще не достигал. Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. 2,5 трлн долларов - все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет. Американские гиперзвуковые ракеты в семь раз быстрее своих аналогов. У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 21.10.2020 в 12:31:22   # 765208
Аналог на английском пжлста...
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  строитель 21.10.2020 в 12:31:49   # 765209
Короче, Выберите пожалуйста меня президентом
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  Рамзес 21.10.2020 в 13:02:49   # 765214
Не ну а че ,для резиновых уточек самое то.
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  Денис222 21.10.2020 в 13:18:08   # 765219
И пусть все это остаётся на своих местах...Земля - она наш дом!
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  babki 21.10.2020 в 15:41:04   # 765234
забанен до 21.11.2020 16:07:20
titus.kz теперь является личным блогом данилова? Где ссылки, неуважаемый?
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  Konstant 21.10.2020 в 16:09:35   # 765235
Наши поезда самые поездатые поезда...И никакие поезда не перепоездят наши поезда
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  Zoggyla 21.10.2020 в 16:25:46   # 765236
Радикальная политика Одмина радует неотвратимостью наказания и гиперскоростными характеристиками!
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  Dimmon 21.10.2020 в 20:42:36   # 765258
полагаю он имел ввиду это

Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет


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  Dimmon 21.10.2020 в 20:44:39   # 765259
Quote:
Трамп: Мы вложили 2,5 трлн долларов

надо признать бабла у них немеренно, 2,3 трл только на оборону ...
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  Zoggyla 21.10.2020 в 20:45:00   # 765260
Цитата: Dimmon от 21.10.2020 14:42:36
полагаю он имел ввиду это

Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет


Кладите!
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  Ал 21.10.2020 в 20:45:40   # 765262
Цитата: Dimmon от 21.10.2020 14:42:36
полагаю он имел ввиду это

Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет


Боюсь что забаненному критику полный текст первоисточника не понравится )
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9760747



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  старик 21.10.2020 в 20:48:39   # 765264
Трамп неисправим!
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  Dimmon 21.10.2020 в 20:57:54   # 765266
Quote:
"Мы вложили $2,5 трлн в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира, - сказал Трамп, выступая в понедельник перед сторонниками в штате Аризона. - Мы обновили наше ядерное [оружие] до уровня, которого [никто] даже близко еще не достигал". "Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. <...> У нас есть все, - продолжил он. - $2,5 трлн - все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет".

По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов. "У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они [Россия и Китай] украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", - считает он.


больше всего врут перед сексом и выборами
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  Zoggyla 21.10.2020 в 21:00:22   # 765267
Ага. Тут уникальная ситуация - секс у двух дедушек перед выборами.
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  Ал 21.10.2020 в 21:10:23   # 765270

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  Ал 21.10.2020 в 21:10:48   # 765271

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  Ал 21.10.2020 в 21:34:44   # 765273

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