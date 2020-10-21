Мы сильны как никогда

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Октября 2020 в 11:52:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет
Материал без источника опубликован не будет
Трамп: Мы вложили 2,5 трлн долларов
надо признать бабла у них немеренно, 2,3 трл только на оборону ...
Цитата: Dimmon от 21.10.2020 14:42:36Кладите!
полагаю он имел ввиду это
Quote:
полагаю он имел ввиду это
Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет
Материал без источника опубликован не будет
Цитата: Dimmon от 21.10.2020 14:42:36Боюсь что забаненному критику полный текст первоисточника не понравится )
полагаю он имел ввиду это
Quote:
полагаю он имел ввиду это
Quote:
Для особо одарённых:
Материал без источника опубликован не будет
Материал без источника опубликован не будет
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9760747
"Мы вложили $2,5 трлн в развитие вооруженных сил, у нас лучшая техника по сравнению с любой другой страной мира, - сказал Трамп, выступая в понедельник перед сторонниками в штате Аризона. - Мы обновили наше ядерное [оружие] до уровня, которого [никто] даже близко еще не достигал". "Мы располагаем новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками. У нас невероятные истребители F-35, новые танкеры. <...> У нас есть все, - продолжил он. - $2,5 трлн - все сделано в США. Нам завидует Россия, Китай, ни у кого нет такой техники, тем более гиперзвуковых ракет".
По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов. "У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они [Россия и Китай] украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", - считает он.
По словам главы Белого дома, американские гиперзвуковые ракеты "в семь раз быстрее" своих аналогов. "У нас лучшие гиперзвуковые ракеты в мире. Они [Россия и Китай] украли наши планы из-за администрации [Барака] Обамы", - считает он.
больше всего врут перед сексом и выборами