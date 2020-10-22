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Политика
Си Цзиньпин призвал развивать дух Китайских народных добровольцев, участвовавших в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее
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danilov 22 Октября 2020 в 11:23:08
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и Центрального военного совета Си Цзиньпин призвал сохранять и развивать в новую эпоху великий дух Китайских народных добровольцев /КНД/, участвовавших в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее, и бороться за дело великого возрождения китайской нации.

Си Цзиньпин обратился с этим призывом сегодня во время посещения выставки, приуроченной к 70-летию отправки Китайских народных добровольцев в КНДР для участия в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее.

Си Цзиньпин указал, что 70 лет назад КПК и китайское правительство приняли историческое решение об участии в Войне сопротивления агрессии США и помощи Корее, чтобы защитить мир и противостоять агрессорам.

Высоко подняв знамя справедливости, героические отряды КНД храбро сражались плечом к плечу с народом и армией КНДР и одержали великую победу, чем внесли огромный вклад в мир во всем мире и прогресс человечества.

"Победа в войне сопротивления агрессии США и помощи Корее стала победой справедливости, победой мира и победой народа", -- подчеркнул Си Цзиньпин.
Китай выпустит памятные монеты к 70-летию направления отрядов китайских народных добровольцев в Корею для поддержки в сопротивлении агрессии США . «Жэньминь жибао» онлайн

В частности, золотая монета диаметром 22 мм содержит 8 граммов чистого золота, номиналом 100 юаней. Другая серебряная монета номиналом 10 юаней содержит 30 граммов серебра. В общей сложности будут запущены в оборот 30 тыс. золотых и 60 тыс. серебряных монет круглой формы соответственно, сообщается на сайте «Хуаньцюван».





Пекин, 19 октября /Синьхуа/
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  Zoggyla 22.10.2020 в 12:34:58   # 765309
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