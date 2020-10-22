«Карабахская ночь в Москве-2»

Цитата: Рамзес от

Цитата: toliktommy от

Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем. Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.

Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки. Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.

Да на фиг нужна Украина, Прибалтика и Закавказье? Калининградская область как сдерживающий фактор хорошо работает в отношении прибалтов. Независимое Приднестровье с ракетами хорошо окунет в дерьмо Румынию и Молдавию. Ракеты в независимом Карабахе и Абхазии нагнут все закавказские республики. Исконный враг России - Турция будет полностью обстреливаемой из Сирии, Закавказья, Крыма и Преднестровья. Кстати в Сирии можно было бы курдам автономию предоставить, Асад бы получил союзника крутого, курды бы запомнили поступок России а у турков очередной головняк был бы. На фиг не нужны полотна земель с населением, нужны точки опоры. Хамас, Хезболла, Ансарулла и даже Талибан могли бы стать хорошим подспорьем в достижении своих целей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То же самое и с тихоакеанскими островными республиками. Просились даже в состав России. Вот и разместили бы ракеты в паре тысяч километров от баз американских. И максимум чем обзаведется Россия от планомерного продавливания своих интересов - это санкциями, которых итак уже не сосчитать. Все повозмущаются сначала, а потом как с Крымом, потихоньку начнут прогибаться. И пох на мораль и правила. Кто-то же плюет на правила, вот и Россия должна плевать.