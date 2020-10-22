«Карабахская ночь в Москве-2»

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danilov 22 Октября 2020 в 11:36:39
Глава МИД Азербайджана отправился в Москву с этой же целью.
Лавров провел в Москве отдельные встречи с главами МИД Армении и Азербайджана, обсуждался вопрос прекращения огня в Карабахе — МИД РФ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 22.10.2020 в 12:52:47 # 765310
Цитата: toliktommy от 22.10.2020 06:52:47
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.
toliktommy 22.10.2020 в 13:27:14 # 765313
Цитата: Рамзес от 22.10.2020 06:57:40
Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.
Цитата: toliktommy от 22.10.2020 06:52:47
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.
Да на фиг нужна Украина, Прибалтика и Закавказье? Калининградская область как сдерживающий фактор хорошо работает в отношении прибалтов. Независимое Приднестровье с ракетами хорошо окунет в дерьмо Румынию и Молдавию. Ракеты в независимом Карабахе и Абхазии нагнут все закавказские республики. Исконный враг России - Турция будет полностью обстреливаемой из Сирии, Закавказья, Крыма и Преднестровья. Кстати в Сирии можно было бы курдам автономию предоставить, Асад бы получил союзника крутого, курды бы запомнили поступок России а у турков очередной головняк был бы. На фиг не нужны полотна земель с населением, нужны точки опоры. Хамас, Хезболла, Ансарулла и даже Талибан могли бы стать хорошим подспорьем в достижении своих целей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То же самое и с тихоакеанскими островными республиками. Просились даже в состав России. Вот и разместили бы ракеты в паре тысяч километров от баз американских. И максимум чем обзаведется Россия от планомерного продавливания своих интересов - это санкциями, которых итак уже не сосчитать. Все повозмущаются сначала, а потом как с Крымом, потихоньку начнут прогибаться. И пох на мораль и правила. Кто-то же плюет на правила, вот и Россия должна плевать.
Если не забирать Украину, Прибалтику, Закавказье, то для подавления России запад начнет вливать инвестиции как в Германию после войны по плану Маршалла. Постепенно Россия получит мощных врагов. Средняя Азия может радикально исламизироваться и разлагать мусульман России, вплоть до отсоединения от РФ и дальнейших захватнических устремлений на Сибирь, при поддержке Турции и Китая. Так что где подкупом, где хитростью надо возражать империю
Цитата: bolatbol от 22.10.2020 12:58:29
toliktommy 22.10.2020 в 13:27:14
Если не забирать Украину, Прибалтику, Закавказье, то для подавления России запад начнет вливать инвестиции как в Германию после войны по плану Маршалла. Постепенно Россия получит мощных врагов. Средняя Азия может радикально исламизироваться и разлагать мусульман России, вплоть до отсоединения от РФ и дальнейших захватнических устремлений на Сибирь, при поддержке Турции и Китая. Так что где подкупом, где хитростью надо возражать империю
toliktommy 22.10.2020 в 13:27:14
Если не забирать Украину, Прибалтику, Закавказье, то для подавления России запад начнет вливать инвестиции как в Германию после войны по плану Маршалла. Постепенно Россия получит мощных врагов. Средняя Азия может радикально исламизироваться и разлагать мусульман России, вплоть до отсоединения от РФ и дальнейших захватнических устремлений на Сибирь, при поддержке Турции и Китая. Так что где подкупом, где хитростью надо возражать империю
В точку ,только не все это понимают.
Цитата: toliktommy от 22.10.2020 07:27:14
Да на фиг нужна Украина, Прибалтика и Закавказье? Калининградская область как сдерживающий фактор хорошо работает в отношении прибалтов. Независимое Приднестровье с ракетами хорошо окунет в дерьмо Румынию и Молдавию. Ракеты в независимом Карабахе и Абхазии нагнут все закавказские республики. Исконный враг России - Турция будет полностью обстреливаемой из Сирии, Закавказья, Крыма и Преднестровья. Кстати в Сирии можно было бы курдам автономию предоставить, Асад бы получил союзника крутого, курды бы запомнили поступок России а у турков очередной головняк был бы. На фиг не нужны полотна земель с населением, нужны точки опоры. Хамас, Хезболла, Ансарулла и даже Талибан могли бы стать хорошим подспорьем в достижении своих целей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То же самое и с тихоакеанскими островными республиками. Просились даже в состав России. Вот и разместили бы ракеты в паре тысяч километров от баз американских. И максимум чем обзаведется Россия от планомерного продавливания своих интересов - это санкциями, которых итак уже не сосчитать. Все повозмущаются сначала, а потом как с Крымом, потихоньку начнут прогибаться. И пох на мораль и правила. Кто-то же плюет на правила, вот и Россия должна плевать.
Цитата: Рамзес от 22.10.2020 06:57:40
Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.
Цитата: toliktommy от 22.10.2020 06:52:47
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Вернуть СССР дать всем люлей и все ,а так будут вечные терки.
Да на фиг нужна Украина, Прибалтика и Закавказье? Калининградская область как сдерживающий фактор хорошо работает в отношении прибалтов. Независимое Приднестровье с ракетами хорошо окунет в дерьмо Румынию и Молдавию. Ракеты в независимом Карабахе и Абхазии нагнут все закавказские республики. Исконный враг России - Турция будет полностью обстреливаемой из Сирии, Закавказья, Крыма и Преднестровья. Кстати в Сирии можно было бы курдам автономию предоставить, Асад бы получил союзника крутого, курды бы запомнили поступок России а у турков очередной головняк был бы. На фиг не нужны полотна земель с населением, нужны точки опоры. Хамас, Хезболла, Ансарулла и даже Талибан могли бы стать хорошим подспорьем в достижении своих целей на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. То же самое и с тихоакеанскими островными республиками. Просились даже в состав России. Вот и разместили бы ракеты в паре тысяч километров от баз американских. И максимум чем обзаведется Россия от планомерного продавливания своих интересов - это санкциями, которых итак уже не сосчитать. Все повозмущаются сначала, а потом как с Крымом, потихоньку начнут прогибаться. И пох на мораль и правила. Кто-то же плюет на правила, вот и Россия должна плевать.
Кончил хоть?
Цитата: bolatbol от 22.10.2020 12:58:29
toliktommy 22.10.2020 в 13:27:14
Если не забирать Украину, Прибалтику, Закавказье, то для подавления России запад начнет вливать инвестиции как в Германию после войны по плану Маршалла. Постепенно Россия получит мощных врагов. Средняя Азия может радикально исламизироваться и разлагать мусульман России, вплоть до отсоединения от РФ и дальнейших захватнических устремлений на Сибирь, при поддержке Турции и Китая. Так что где подкупом, где хитростью надо возражать империю
toliktommy 22.10.2020 в 13:27:14
Если не забирать Украину, Прибалтику, Закавказье, то для подавления России запад начнет вливать инвестиции как в Германию после войны по плану Маршалла. Постепенно Россия получит мощных врагов. Средняя Азия может радикально исламизироваться и разлагать мусульман России, вплоть до отсоединения от РФ и дальнейших захватнических устремлений на Сибирь, при поддержке Турции и Китая. Так что где подкупом, где хитростью надо возражать империю
Да вам с предыдущим фантазером сказки писать надо. Андерсон плачет по вам.
Если сказка, то опровергни, укажи ошибки, я извинюсь.
Поясню, в мире есть три центра силы - Россия, США, Китай. Все остальные никто. Они без ядерного оружия всегда будут под кем то. Если нас приберет Китай, то как джунгары, уйгуры пропадем, станем китайцами. США будут доить до последнего, как латинскую Америку. Европу они поддерживали как противовес СССР. Если получится развалить Россию, следующим будет Китай, потом Европа. Мир в их стратегии это нищие страны, работающие на великую нацию. Им никогда не дадут подняться, будут давить любые поползновения в сторону независимости. Фильм Элизиум помнишь? Типа того. Россия только сдерживает экспансию. Ей надо быть союзником. Пока в мире паритет, страны-лимитрофы могут как то жить. Как в животном мире, есть львы, бизоны, шакалы. Нет ядерного оружия, то думай как выжить
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
тут иной случай, Пашинян вроде взял курс на запад
именно этим объясняется бездействие кремля
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/19/proshchay-nemytyy-karabah-pashinyan-uvodit-armeniyu-na-zapad
Цитата: Dimmon от 22.10.2020 14:04:50
Quote:
Пашинян и был поставлен для того чтобы дестабилизацию в регионе осуществить.Следующая точка юг Киргизии.
тут иной случай, Пашинян вроде взял курс на запад
именно этим объясняется бездействие кремля
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/19/proshchay-nemytyy-karabah-pashinyan-uvodit-armeniyu-na-zapad
Quote:
Признать независимость Карабаха, выдать желающим российские паспорта, разместить Искандеры. То же самое сделать с ЛДНР, Абхазией и Приднестровьем.
Пашинян и был поставлен для того чтобы дестабилизацию в регионе осуществить.Следующая точка юг Киргизии.
тут иной случай, Пашинян вроде взял курс на запад
именно этим объясняется бездействие кремля
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/19/proshchay-nemytyy-karabah-pashinyan-uvodit-armeniyu-na-zapad