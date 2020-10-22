Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС

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danilov 22 Октября 2020 в 15:35:02
Договор был подписан 20 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Соглашение в том числе гарантирует, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства, указывается в договоре. "Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена", - говорится в документе.
По оценке правительства РФ, реализация инициативы не потребует дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах общего объема расходов Пенсионного фонда России.
Законопроект о ратификации соглашения был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента 17 августа президентом РФ Владимиром Путиным. Договор уже ратифицирован Арменией, Белоруссией и Киргизией.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 22.10.2020 10:00:07В РФ нет такой накопительной части в виде пенсионного отчисления (оброк) 10% c начисленной части заработной платы работника. Другое дело, что этих денег в РК скорее всего уже давно нет, и потом придумают 1000 причин чтоб не отдавать.
ну, все, теперь при смене гражданства и пмж, в пределах стран ЕАЭС, пенсионку снять не получится.
ну, все, теперь при смене гражданства и пмж, в пределах стран ЕАЭС, пенсионку снять не получится.