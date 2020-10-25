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Политика
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил поддержки у президента Казахстана Токаева.
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портфил 25 Октября 2020 в 19:04:22
Президент Южной Корее Мун просит Казахстан и Чили поддержать кандидата Южной Кореи на высшую должность в ВТО. В четверг президент Мун Чжэ Ин имел телефонные переговоры с лидерами Казахстана и Чили, чтобы заручиться их поддержкой заявки министра торговли Южной Кореи на высший пост во Всемирной торговой организации (ВТО).

В четверг президент Мун Чжэ Ин имел телефонные переговоры с лидерами Казахстана и Чили, чтобы заручиться их поддержкой заявки министра торговли Южной Кореи на высший пост во Всемирной торговой организации (ВТО).

В телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мун подчеркнул, что очень важно выбрать кандидата, обладающего видением и способностью восстановить доверие к многосторонней торговой системе.

Затем Мун призвал Казахстан к активной поддержке министра торговли Ю Мён Хи, отметив, что страна является ключевым партнером Новой Северной политики Южной Кореи.

Позже в тот же день у Мун был телефонный звонок с президентом Чили Себастьяном Пинера, который просил Чили поддержать заявку Ю на лидерство в ВТО.

Мун ведет активную телефонную дипломатию, чтобы поддержать министра торговли, пока проводит телефонные переговоры с лидерами 13 стран, чтобы просить их поддержки для Ю.

Министр торговли Ю конкурирует с представителем Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала на третьем и последнем этапе за высший пост в глобальной торговой организации.

Ожидается, что новый глава ВТО будет объявлен в начале следующего месяца.

http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=157084
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.10.2020 в 22:31:39   # 765541
Quote:
В телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Мун подчеркнул, что очень важно выбрать кандидата, обладающего видением и способностью восстановить доверие к многосторонней торговой системе.
Еще важнее побыстрее покинуть эту никчемную организацию.
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