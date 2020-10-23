Ево Моралес в срочном порядке прилетел в Венесуэлу

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danilov 25 Октября 2020 в 22:03:28
CNN утверждает, что Моралеса доставил частный борт, вылетевший в пятницу в 18:00 по аргентинскому времени. Источник указывает, что поездка была посвящена исключительно переговорам с президентом Венесуэлы, касательно результатов боливийских выборов, победу на которых одержал сторонник Моралеса Луис Арсе. В настоящее время Моралес находится в Буэнос-Айресе.
Источники CNN в Министерстве связи Венесуэлы не подтвердили, но и не опровергли факт визита.
https://cnnespanol.cnn.com/2020/10/23/evo-morales-en-viaje-relampago-a-venezuela-tras-el-triunfo-del-mas/
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