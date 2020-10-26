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danilov 26 Октября 2020 в 20:17:09
Напомним, испытания С-400 в Турции состоялись 16 октября. В ходе испытаний были запущены три ракеты, которые успешно перехватили три цели. Предположительно, целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства.
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"Некоторые в Америке звонят моему брату Ильхаму [Алиеву] заявляя, что осведомлены о том, кто поддерживает Азербайджан. Это Эрдоган и Турция. Американцы угрожают санкциями и в отношении Анкары. Мы в свою очередь отвечаем - «Давайте, вводите. Не мешкайте!» Анкара сбрасывает маски с этих держав, что превращает нашу страну в объект давления и нападок. Пусть делают все, что в их силах. Турция не остановится!"
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В истории Турции в отличие от стран Запада не было черных страниц нацизма и фашизма. Культура турецкого народа основана на принципе социальной справедливости, наглядным примером чему является поддержка жителей Сирии. Жестокий режим Башара Асада может приглашать в Сирию кого угодно. Турция находится на сирийских землям по призыву угнетенного народа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: СССР от 26.10.2020 15:11:25Да ничего они не помнят своей девичьей памятью. Милашки.
А про греков не забыли?
А про греков не забыли?
Цитата: Zoggyla от 26.10.2020 15:02:49
Сплошные белые страницы, так , немного армян порезали, а в остальном - белые, пушистые и с Гитлером дел не имели. Милота!
Сплошные белые страницы, так , немного армян порезали, а в остальном - белые, пушистые и с Гитлером дел не имели. Милота!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вы_не_понимаете,_это_другое
мы заплатили деньги, США их не поставили,
Америкосы та еще гопота....
alpha_portal 26.10.2020 в 23:11:49 # 765650
На всех залупается и думает что это с рук сойдет?
Quote:
Financial Times: Эрдоган поссорился с Сирией и Россией из-за личной обиды https://free-news.su/analitika/9372-erdogan-obidelsya-na-rossiyu
Март, 11, 2016
Семьи Эрдоганов и Асадов фото
Возможной причиной конфликт Турции и России стала личная неприязнь семьи Асадов Башара и Асмы к семье Эрдоганов Реджепу и Эмине. Об этом стало известно турецким спецслужбам, которые перехватили электронное письмо Асмы Асад своему мужу.
Как рассказал изданию «Financial Times» британский историк Норман Стоун, супружеские пары Эрдоганов и Асадов как-то совместно провели немного времени и с тех пор испытывают друг к другу неприязнь.
«Жена президента Сирии умоляла своего мужа больше никогда не встречаться с Эрдоганами. Асма тогда жаловалась на то, что Реджеп – бандит, прочитавший за всю жизнь не более одной книги, а Эмине помешанная на шоппинге женщина, которая при этом одевается старомодно и безвкусно», — приводит издание слова историка издание.
...
Март, 11, 2016
Семьи Эрдоганов и Асадов фото
Возможной причиной конфликт Турции и России стала личная неприязнь семьи Асадов Башара и Асмы к семье Эрдоганов Реджепу и Эмине. Об этом стало известно турецким спецслужбам, которые перехватили электронное письмо Асмы Асад своему мужу.
Как рассказал изданию «Financial Times» британский историк Норман Стоун, супружеские пары Эрдоганов и Асадов как-то совместно провели немного времени и с тех пор испытывают друг к другу неприязнь.
«Жена президента Сирии умоляла своего мужа больше никогда не встречаться с Эрдоганами. Асма тогда жаловалась на то, что Реджеп – бандит, прочитавший за всю жизнь не более одной книги, а Эмине помешанная на шоппинге женщина, которая при этом одевается старомодно и безвкусно», — приводит издание слова историка издание.
...