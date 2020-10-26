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Политика
Эрдоган
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danilov 26 Октября 2020 в 20:17:09
«Мы сделали шаги по приобретению американских истребителей F-35, мы заплатили деньги, США их не поставили, потребовав вернуть С-400 России, но мы не племенное государство, мы Турция. Мы не боимся американских санкций».

Напомним, испытания С-400 в Турции состоялись 16 октября. В ходе испытаний были запущены три ракеты, которые успешно перехватили три цели. Предположительно, целями турецких С-400 «Триумф» выступили беспилотники Banshee британского производства.

***

"Некоторые в Америке звонят моему брату Ильхаму [Алиеву] заявляя, что осведомлены о том, кто поддерживает Азербайджан. Это Эрдоган и Турция. Американцы угрожают санкциями и в отношении Анкары. Мы в свою очередь отвечаем - «Давайте, вводите. Не мешкайте!» Анкара сбрасывает маски с этих держав, что превращает нашу страну в объект давления и нападок. Пусть делают все, что в их силах. Турция не остановится!"

***

В истории Турции в отличие от стран Запада не было черных страниц нацизма и фашизма. Культура турецкого народа основана на принципе социальной справедливости, наглядным примером чему является поддержка жителей Сирии. Жестокий режим Башара Асада может приглашать в Сирию кого угодно. Турция находится на сирийских землям по призыву угнетенного народа.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 26.10.2020 в 21:02:49   # 765633
Сплошные белые страницы, так , немного армян порезали, а в остальном - белые, пушистые и с Гитлером дел не имели. Милота!
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  СССР 26.10.2020 в 21:11:25   # 765635
А про греков не забыли?
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  Zoggyla 26.10.2020 в 21:14:31   # 765636
Цитата: СССР от 26.10.2020 15:11:25
А про греков не забыли?
Да ничего они не помнят своей девичьей памятью. Милашки.
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  Ал 26.10.2020 в 21:53:16   # 765640
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  старик 26.10.2020 в 21:55:32   # 765641
Эрдоган конечно неоднозначная фигура в мировой политике, но он разговаривает с Америкой именно так, как она заслуживает.
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  Pole13 26.10.2020 в 22:41:42   # 765644
Quote:
мы заплатили деньги, США их не поставили,

Америкосы та еще гопота....
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  alpha_portal 26.10.2020 в 23:11:49   # 765650
Этот Эрдоган вобще в своем уме?
На всех залупается и думает что это с рук сойдет?
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  Ал 26.10.2020 в 23:20:55   # 765655

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  Ал 26.10.2020 в 23:35:39   # 765657

Quote:
Financial Times: Эрдоган поссорился с Сирией и Россией из-за личной обиды https://free-news.su/analitika/9372-erdogan-obidelsya-na-rossiyu
Март, 11, 2016

Семьи Эрдоганов и Асадов фото
Возможной причиной конфликт Турции и России стала личная неприязнь семьи Асадов Башара и Асмы к семье Эрдоганов Реджепу и Эмине. Об этом стало известно турецким спецслужбам, которые перехватили электронное письмо Асмы Асад своему мужу.
Как рассказал изданию «Financial Times» британский историк Норман Стоун, супружеские пары Эрдоганов и Асадов как-то совместно провели немного времени и с тех пор испытывают друг к другу неприязнь.
«Жена президента Сирии умоляла своего мужа больше никогда не встречаться с Эрдоганами. Асма тогда жаловалась на то, что Реджеп – бандит, прочитавший за всю жизнь не более одной книги, а Эмине помешанная на шоппинге женщина, которая при этом одевается старомодно и безвкусно», — приводит издание слова историка издание.
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  Ал 26.10.2020 в 23:45:08   # 765658



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