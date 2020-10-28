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Политика
Единая пантюркистская армия
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danilov 28 Октября 2020 в 09:41:06
Газета «Турция» призывает создать единую пантюркистскую армию в составе Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Киргизии и Таджикистана.


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( 186.55Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 28.10.2020 в 11:02:23   # 765732
А губозакатное устройство дешевле обойдется.
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  sergei55 28.10.2020 в 11:07:32   # 765735
и дружно пойти воевать за интересы турции
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  KapitanNemo 28.10.2020 в 12:46:06   # 765744
В одном окопе только с Россией.
Остальные лесом идите.
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