Надо чтоб "русские были вовлечены в управление государством", - Лавров о Казахстане

Цитата: Sr. Leonsio от

Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление. Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.

Возьмите меняя наведу порядки блинХренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.