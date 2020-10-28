 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Надо чтоб "русские были вовлечены в управление государством", - Лавров о Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Октября 2020 в 16:06:03
На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров дал развернутое интервью сразу трем большим журналистским начальникам, надежным людям кремлевского пула - главному редактору телеканала RT, международного информагентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik Маргарите Симоньян, главному редактору радиостанции "Говорит Москва" Роману Бабаяну и главному редактору "Комсомольской правды" Владимиру Сунгоркину.

Если кто-то осилит это 42-страничное интервью до конца, он точно не прогадает. Читая этот текст, вы просто погружаетесь в домашнюю атмосферу кремлевской политики. Не случайно по завершении беседы Симоньян поблагодарила Лаврова за то, что он разъяснил ей и ее коллегам "много вещей, о которых мы часто говорим у себя на кухнях".

Собеседники и вправду были более чем откровенны. Так что после прочтения стенограммы этого разговора вы получаете довольно четкое представление о том какие вопросы международной политики обсуждаются сегодня в высших эшелонах российской власти. И, что не менее важно, проясняются подходы к решению этих вопросов.

Прочитав интервью и немного продышавшись, нужно обратить внимание на следующее. Вопрос о Казахстане в самом интервью возник, можно сказать, на ровном месте - он никак не связан с предыдущими затронутыми темами. И это само по себе наводит на некоторые размышления.

Во-вторых, этот вопрос вынесен в самый конец интервью - вероятно, для того, чтобы не сразу шокировать международную, да собственно и казахстанскую общественность:

"М.СИМОНЬЯН: … Я хочу спросить про Казахстан и шире, как обычно мы тут делаем. Есть мнение, не знаю, согласны ли вы с ним, и не знаю, согласна ли я с ним сама, поскольку не эксперт по Казахстану. Но некоторые аналитики-эксперты сулят нам в Казахстане противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду, между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Я это слышала и читала уже в нескольких источниках, от нескольких людей. Я не знаю, так ли это, надеюсь, что нет. Я несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно, ничего такого не заметила. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения, замечаете ли вы рост напряжения. И вопрос шире: когда мы наконец-то будем делать что-то, чтобы наши соотечественники, я имею в виду в первую очередь этнических русских людей, могли вернуться на родину? Мы говорим об этом много-много лет, мы чего-то бесконечно упрощаем, а воз и ныне там".

С.ЛАВРОВ: … Мне кажется, что власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического согласия, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. И в этом смысле, конечно, учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений, в том числе в том, что касается преподавания русского языка, поддержания русскоязычного пространства, обеспечения права родителей отдавать своих детей в русскоязычные школы и так далее. Это все является частью договоренностей в рамках СНГ и в двусторонних документах между Россией и Казахстаном. Это, конечно же, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством…".

Интервью полностью https://www.kp.kz/daily/217195/4303719/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 28.10.2020 в 16:14:32   # 765768
Раньше русские хоть немного были в государстве (тот же Храпунов), но в последнее время все слишком национализировалось, это плохо... Разнообразие всегда хорошо.
Но конечно нужны люди (какой бы они национальности не были бы), которые любят Казахстан, будут ставить интересы Казахстана выше всех, а не про российские граждане.
поощрить (3) | покарать
  NBE 28.10.2020 в 16:26:36   # 765769
Проблема сейчас даже не в национальности, а в клановости, если у тебя нет крыши, то по государственной структуре ты не пробьешся.
поощрить (5) | покарать
  Sr. Leonsio 28.10.2020 в 16:44:36   # 765770
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
поощрить (5) | покарать
  СССР 28.10.2020 в 17:02:24   # 765771
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
поощрить | покарать
  Практичный 28.10.2020 в 17:09:25   # 765772
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
вот так все и работает,и казактелеком где я роутеры за место них настраивают и электрики которые тока бояться. Где деньги пилят только там сами
поощрить (4) | покарать
  alpha_portal 28.10.2020 в 17:09:26   # 765773
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.

Возьмите меня я наведу порядки блин
Хренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.
Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.
С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.
Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.
поощрить (3) | покарать
  Практичный 28.10.2020 в 17:11:12   # 765774
А вообще статья никчему,она явно провокационная. Админ удаляй! Не место ей тут
поощрить (1) | покарать
  Рамзес 28.10.2020 в 17:16:11   # 765775
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.

Это таки да,пока есть что пилить.А вы не в курсе какие инвестиции делает Россия в бывшие республики СССР?Что построили при нынешнем независимом - ипподром продали?Заводы по пилили....
поощрить (1) | покарать
  Dimmon 28.10.2020 в 17:22:03   # 765776
Quote:
Проблема сейчас даже не в национальности, а в клановости, если у тебя нет крыши, то по государственной структуре ты не пробьешься.


поддерживаю, вопрос должен ставиться более глобально о праве каждого вне зависимости от национальности, вероисповедания, рода, сословия и мат. положения быть вовлеченным в управление государством, праве каждого на долю доходов государства от продажи ресурсов и т.д.
поощрить (1) | покарать
  NBE 28.10.2020 в 17:23:23   # 765777
Цитата: СССР от 28.10.2020 11:02:24
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту

На ноту не тянет, это было сказано внутри страны для российского СМИ. Нечего лезть во внутренние разговоры.
поощрить (1) | покарать
  toliktommy 28.10.2020 в 17:28:05   # 765778
Цитата: СССР от 28.10.2020 11:02:24
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту

И в чем не прав Лавров? Сейчас даже если ты будешь знать язык и законы, тебе не попасть на управляющие должности без связей. Но так как система клановая - значит повязаны в системе все титульные. Где 30-35% нетитульных в управленческих структурах??? Где каждый третий "не казах" в полиции и в акимате??? Если это допустят, то нетитульное население законными способами пролоббирует свои интересы!
поощрить (6) | покарать
  Гоги80 28.10.2020 в 17:31:20   # 765779
Цитата: alpha_portal от 28.10.2020 11:09:26
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.

Возьмите меня я наведу порядки блин
Хренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.
Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.
С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.
Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.

Вы бы родной язык, для начала, подтянули.
поощрить | покарать
  строитель 28.10.2020 в 17:40:47   # 765780
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
поощрить (1) | покарать
  Pole13 28.10.2020 в 18:36:49   # 765781
Казахам нужно поразмышлять над смыслом этого выражения " Quote:
Ничего личного, только бизнес
" Из за кумовства и нациналистических прихотей они просто тупо теряют деньги.
Недавно ходил на собеседование в одну крупную казахстанскую фирму, являющуюся дистрибьютором смазочных материалов. ВСЕ сотрудники казахи, с трудом изъясняющиеся на простом разговорном русском, и пока там сидел, был свидетелем нескольких переговоров с потенциальными заказчиками. Это капец ребята, я перед этим собеседованием два провел за чтением литературы, чтобы быть в теме, а что я услышал от их менеджеров это просто дичь. Потому у них крупных клиентов можно по пальцам пересчитать по всей области, а потенциал миллионный. А все почему, до сих главными механиками и инженерами на предприятиях сидят славяне, и когда им звонит вчерашний пастух и втирает дичь "огонь масло брат, есть жеже", не зная допусков и спецификаций он будет послан лесом, а наш главный механик будет работать с Алма-Атой. И таких сфер бизнеса уйма.
Второй пример, есть знакомые владеющие большим магазином, они славяне.
Видя что есть потребность в человеке, носителем казахского языка, прощаются с русской девушкой и на ее место ищут казахоговорящего, " Quote:
это бизнес, ничего личного"

От кумовства и национализма только проблемы и убытки, вкурите уже наконец.
поощрить (2) | покарать
  Zoggyla 28.10.2020 в 18:43:15   # 765782
Цитата: строитель от 28.10.2020 11:40:47
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Ай,молодесь! Уже свалил, нравится?
поощрить | покарать
  старик 28.10.2020 в 19:33:46   # 765786
Quote:
Раньше русские хоть немного были в государстве (тот же Храпунов),
Боже упаси чтобы такие как Храпунов были в руководстве! Махровый вор и хапуга.
поощрить | покарать
  строитель 28.10.2020 в 19:35:24   # 765787
Цитата: Zoggyla от 28.10.2020 12:43:15
Цитата: строитель от 28.10.2020 11:40:47
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Ай,молодесь! Уже свалил, нравится?


Конечно !!! Грех жаловаться
поощрить | покарать
  Софруджу 28.10.2020 в 19:41:24   # 765790
NBE 28.10.2020 в 16:14:32 # 765768
А что такое, по-Вашему, пророссийские граждане.
Лично меня тут много раз назвали пророссийским в случаях:
1. если я ругал что-либо в Казахстане , то, что мне категорически не нравится. И моим оппонентам, кстати, тоже. Но им можно ругать, а мне нельзя, потому что я русский
2.если я хвалил что-либо российское. Если я убеждён, например, что российское образование, при всех его проблемах, в разы лучше нашего, то я пророссийский?
3. если я жаловался на ущемление по национальному вопросу в любой связи (назначение на должности, распределение стипендий "Болашак", несоблюдение прав русского языка и пр.
Вы тоже считаете, что всё это проявление "пророссийскости" и признак нелюбви родины?
поощрить (3) | покарать
  bolatbol 28.10.2020 в 19:49:12   # 765792
Лавров высказал свое добрососедское мнение. Если в Казахстане 35% русскоязычных, то в управлении государством должна быть такая же пропорция. Ведь из-за отсутствия перспектив студенты уезжают в Россию. РК тратило деньги на их обучение, медицину, а они поднимают экономику другой страны. Узбекистан, из которого спешно выехали оккупанты, пригласил 300 учителей русского языка. Надумали строить АЭС, это наукоёмкая вещь, развитие, техническая литература на русском языке. Если не хотим отстать и вернуться к пастбищному скотоводству, придется налаживать производство. А интеллект уезжает, даже казахи. Поэтому не надо обижаться на Лаврова и Бората. Надо добиваться уважения производством и наукой, а не токмо боксом и понтами
поощрить | покарать
  troll 28.10.2020 в 19:58:28   # 765795
тоже считаю, что в россии должны в правительстве быть коренные народы россии в большинстве своем. но там помимо титульных в основном евреи и армяне, как и сам лавров-калантарян.
поощрить | покарать (1)
  Ал 28.10.2020 в 20:08:14   # 765797
Quote:
Персональный состав Правительства
Последнее изменение: 21 января 2020 года
http://government.ru/gov/persons/


Сколько армян насчитал?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь