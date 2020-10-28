Надо чтоб "русские были вовлечены в управление государством", - Лавров о Казахстане

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danilov 28 Октября 2020 в 16:06:03
Если кто-то осилит это 42-страничное интервью до конца, он точно не прогадает. Читая этот текст, вы просто погружаетесь в домашнюю атмосферу кремлевской политики. Не случайно по завершении беседы Симоньян поблагодарила Лаврова за то, что он разъяснил ей и ее коллегам "много вещей, о которых мы часто говорим у себя на кухнях".
Собеседники и вправду были более чем откровенны. Так что после прочтения стенограммы этого разговора вы получаете довольно четкое представление о том какие вопросы международной политики обсуждаются сегодня в высших эшелонах российской власти. И, что не менее важно, проясняются подходы к решению этих вопросов.
Прочитав интервью и немного продышавшись, нужно обратить внимание на следующее. Вопрос о Казахстане в самом интервью возник, можно сказать, на ровном месте - он никак не связан с предыдущими затронутыми темами. И это само по себе наводит на некоторые размышления.
Во-вторых, этот вопрос вынесен в самый конец интервью - вероятно, для того, чтобы не сразу шокировать международную, да собственно и казахстанскую общественность:
"М.СИМОНЬЯН: … Я хочу спросить про Казахстан и шире, как обычно мы тут делаем. Есть мнение, не знаю, согласны ли вы с ним, и не знаю, согласна ли я с ним сама, поскольку не эксперт по Казахстану. Но некоторые аналитики-эксперты сулят нам в Казахстане противоречия, близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду, между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Я это слышала и читала уже в нескольких источниках, от нескольких людей. Я не знаю, так ли это, надеюсь, что нет. Я несколько раз была в Казахстане, правда, очень давно, ничего такого не заметила. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения, замечаете ли вы рост напряжения. И вопрос шире: когда мы наконец-то будем делать что-то, чтобы наши соотечественники, я имею в виду в первую очередь этнических русских людей, могли вернуться на родину? Мы говорим об этом много-много лет, мы чего-то бесконечно упрощаем, а воз и ныне там".
С.ЛАВРОВ: … Мне кажется, что власти Казахстана прекрасно понимают необходимость укрепления межэтнического согласия, межнационального согласия и обеспечения надежной территориальной целостности своей страны. И в этом смысле, конечно, учет интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений, в том числе в том, что касается преподавания русского языка, поддержания русскоязычного пространства, обеспечения права родителей отдавать своих детей в русскоязычные школы и так далее. Это все является частью договоренностей в рамках СНГ и в двусторонних документах между Россией и Казахстаном. Это, конечно же, касается и вопроса о том, чтобы русские чувствовали себя вовлеченными в управление и регионами Казахстана, и в управление государством…".
Интервью полностью https://www.kp.kz/daily/217195/4303719/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Но конечно нужны люди (какой бы они национальности не были бы), которые любят Казахстан, будут ставить интересы Казахстана выше всех, а не про российские граждане.
Sr. Leonsio 28.10.2020 в 16:44:36 # 765770
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
Практичный 28.10.2020 в 17:09:25 # 765772
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36вот так все и работает,и казактелеком где я роутеры за место них настраивают и электрики которые тока бояться. Где деньги пилят только там сами
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
alpha_portal 28.10.2020 в 17:09:26 # 765773
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Возьмите меня я наведу порядки блин
Хренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.
Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.
С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.
Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.
Практичный 28.10.2020 в 17:11:12 # 765774
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Это таки да,пока есть что пилить.А вы не в курсе какие инвестиции делает Россия в бывшие республики СССР?Что построили при нынешнем независимом - ипподром продали?Заводы по пилили....
Проблема сейчас даже не в национальности, а в клановости, если у тебя нет крыши, то по государственной структуре ты не пробьешься.
поддерживаю, вопрос должен ставиться более глобально о праве каждого вне зависимости от национальности, вероисповедания, рода, сословия и мат. положения быть вовлеченным в управление государством, праве каждого на долю доходов государства от продажи ресурсов и т.д.
Цитата: СССР от 28.10.2020 11:02:24
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
На ноту не тянет, это было сказано внутри страны для российского СМИ. Нечего лезть во внутренние разговоры.
toliktommy 28.10.2020 в 17:28:05 # 765778
Цитата: СССР от 28.10.2020 11:02:24
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
Как отметил NBE, Лавров прав
это должны озвучивать придворные клуны, а не официальные лица
это вмешательство в наши внутренние дела
наш МИД должен дать ноту
И в чем не прав Лавров? Сейчас даже если ты будешь знать язык и законы, тебе не попасть на управляющие должности без связей. Но так как система клановая - значит повязаны в системе все титульные. Где 30-35% нетитульных в управленческих структурах??? Где каждый третий "не казах" в полиции и в акимате??? Если это допустят, то нетитульное население законными способами пролоббирует свои интересы!
Цитата: alpha_portal от 28.10.2020 11:09:26
Возьмите меня я наведу порядки блин
Хренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.
Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.
С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.
Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.
Цитата: Sr. Leonsio от 28.10.2020 10:44:36
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Мы сами разберемся в управленческом деле. У себя сначала пусть русских вовлекут в управление.
Возьмите меня я наведу порядки блин
Хренас два туда подпустят. Да и делать нечего. Жрут друг друга бесзконца. Пилят бюджет. Больше ничем не занимаются. Русские во власть не идут, потому что не с кем диалога вести. Все заканчивается обычным распилом бюджета. Хрен кто проедит и носом подрядчиков ткнет в безолаберное отношение к работе. Потому что уже все попилино и все в доле.
Государство угасло давно в глазах народа и даже не чешится о этом.
С другой стороны - это национальный вопрос и никак иначе. Так значит всем хорошо. Че туда соваться со своей телегой? Не имеет смысла даже.
Если бы мне дали картбланш, все бы заскулили на верхах. А кому это там надо? Вот и безмыссленно это все. Весь аппарат надо под контролем держать, а кто будет их держать? Некому. Поэтому и бесчинствуют направо налево и разбазаривают бюджет.
Вы бы родной язык, для начала, подтянули.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Ничего личного, только бизнес" Из за кумовства и нациналистических прихотей они просто тупо теряют деньги.
Недавно ходил на собеседование в одну крупную казахстанскую фирму, являющуюся дистрибьютором смазочных материалов. ВСЕ сотрудники казахи, с трудом изъясняющиеся на простом разговорном русском, и пока там сидел, был свидетелем нескольких переговоров с потенциальными заказчиками. Это капец ребята, я перед этим собеседованием два провел за чтением литературы, чтобы быть в теме, а что я услышал от их менеджеров это просто дичь. Потому у них крупных клиентов можно по пальцам пересчитать по всей области, а потенциал миллионный. А все почему, до сих главными механиками и инженерами на предприятиях сидят славяне, и когда им звонит вчерашний пастух и втирает дичь "огонь масло брат, есть жеже", не зная допусков и спецификаций он будет послан лесом, а наш главный механик будет работать с Алма-Атой. И таких сфер бизнеса уйма.
Второй пример, есть знакомые владеющие большим магазином, они славяне.
Видя что есть потребность в человеке, носителем казахского языка, прощаются с русской девушкой и на ее место ищут казахоговорящего, " Quote:
это бизнес, ничего личного"
От кумовства и национализма только проблемы и убытки, вкурите уже наконец.
Цитата: строитель от 28.10.2020 11:40:47Ай,молодесь! Уже свалил, нравится?
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Раньше русские хоть немного были в государстве (тот же Храпунов),Боже упаси чтобы такие как Храпунов были в руководстве! Махровый вор и хапуга.
Цитата: Zoggyla от 28.10.2020 12:43:15
Цитата: строитель от 28.10.2020 11:40:47Ай,молодесь! Уже свалил, нравится?
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Набросил армянского говна на вентилятор.
Устраивает жизнь в текущих обстоятельствах в Казахстане, живи!
Не устраивает, и не можешь ни чего изменить, собирайся и поезжай туда где тебе понравится. Да, жестко, но это жизнь
Конечно !!! Грех жаловаться
А что такое, по-Вашему, пророссийские граждане.
Лично меня тут много раз назвали пророссийским в случаях:
1. если я ругал что-либо в Казахстане , то, что мне категорически не нравится. И моим оппонентам, кстати, тоже. Но им можно ругать, а мне нельзя, потому что я русский
2.если я хвалил что-либо российское. Если я убеждён, например, что российское образование, при всех его проблемах, в разы лучше нашего, то я пророссийский?
3. если я жаловался на ущемление по национальному вопросу в любой связи (назначение на должности, распределение стипендий "Болашак", несоблюдение прав русского языка и пр.
Вы тоже считаете, что всё это проявление "пророссийскости" и признак нелюбви родины?
Персональный состав Правительства
Последнее изменение: 21 января 2020 года
http://government.ru/gov/persons/
Последнее изменение: 21 января 2020 года
http://government.ru/gov/persons/
Сколько армян насчитал?