При поддержке Агентства Министерства Обороны США по уменьшению угрозы в Усть-Каменогорске был открыт Антикризисный учебный центр.

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портфил 29 Октября 2020 в 17:35:25
За два года Агентство США по уменьшению угрозы (DTRA) преобразовало полуразрушенные военные казармы в современный комплекс, который был передан Национальной гвардии Казахстана 15 октября. Комплекс оборудован по последнему слову техники: стрелковые и автомобильные тренажеры тренажерные залы, общежития и аудитории. Этот объект мирового класса предоставляет казахстанским воинским частям площадку, где они могут пройти критическую подготовку по охране ядерных объектов.
Центр был построен в рамках совместной программы «Глобальная ядерная безопасность, реализуемой в Казахстане в соответствии с межправительственным соглашением между США и Республикой Казахстан от 13 декабря 1993 года». Целью программы является создание сильной и надежной системы ядерной и физической безопасности для защиты людей, ядерных объектов и окружающей среды.
Антикризисный учебный центр в г. Усть-Каменогорск — еще один пример 26 летнего сотрудничества в области ядерного нераспространения между США и Казахстаном.
https://kz.usembassy.gov/ru/anti-crisis-training-center-opened-in-ust-kamenogorsk-ru/
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Этот объект мирового класса предоставляет казахстанским воинским частям площадку, где они могут пройти критическую подготовку по охране ядерных объектов.
Производимый в УстьКамане реакторный уран в связи с невысокой степенью обогащения для боевого ядреного оружия не подходит да и в качестве грязного для террористов не очень. В качестве последнего эффективнее ядерные отходы. Ядерных реакторов в Казахстане нет, но хранилища для ядерных отходов построить планировали...