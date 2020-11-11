Всё должно быть по закону. И не только в Америке

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Гость 11 Ноября 2020 в 12:39:10
Только после этого президент считается избранным. В Конституции ничего не сказано про решение, а точнее - информационный вброс, к примеру, телеканала CNN и иже с ним. СМИ не избирают президента. Однако американские медиа уже раструбили на весь мир об избрании нового президента, уже разогрели часть населения Америки. Но это не так. По закону не так.
Более того, если сейчас гипотетически вычесть из копилки кандидата объявленного СМИ президентом голоса спорных штатов, где поданы судебные иски и где будет пересчёт голосов и расследование нарушений, и при этом записать голоса Аляски и Северной Каролины (в этих штатах подсчёт подходит к концу со зримым результатом) на счёт 45-го президента, то результат становится вообще очень и очень любопытным. Не буду его озвучивать, чтобы ФБ не заблокировал.)
Поэтому лидер республиканского большинства в Сенате не признал вчера победу БАЙДЕНА и ХАРРИС.
"Президент Трамп имеет 100-процентное право проверить сообщения о нарушениях и рассмотреть имеющиеся варианты правовых действий", – сказал Митч МАККОННЕЛЛ.
А лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МАККАРТИ в воскресном интервью Fox News сказал, что "все иски должны быть рассмотрены", прежде чем американцы смогут решить, "кто выиграл выборы".
В этой связи интересное, конечно, понимание функционирования демократии демонстрируют некоторые комментаторы, причисляющие себя к либералам и демократам. Конституция и законы, пишут они, не столь важны, когда есть очевидное волеизъявление части общества. Серьезно?
Думаю, нам нужно срочно вспомнить для себя прописные, в общем-то, истины.
Прежде всего, демократия, все-таки, не дорога с односторонним движением. Демократия не подразумевает безоговорочного принятия чужого мнения. Демократия - это дискуссия и споры. Когда же споры не приводят к компромиссу, то за решением идут в суд.
Именно честный суд, а не мордобой на улицах и, не дай бог, гражданская война, является квинтэссенцией демократического механизма разрешения споров, предусматривающего для оппонентов равные права и равные возможности в борьбе за своё мнение.
Происходящее сегодня в США как раз и есть показательный пример реализации права людей на сомнение и отстаивание цивилизованным путём своего права на правду.
В ином случае мы все будем обречены на безоговорочное поглощение единственно "правильного" мнения, формируемого и легимитизируемого через средства массовой пропаганды. Так что всем либералам и демократам стеной нужно стоять за судебные процессы.
Выяснение в суде не раскалывает общество, оно даёт недовольным справедливое обоснование их проигрыша, что служит базисом для успокоения и столь нужного единения. Не избавившись от ощущения обмана, доверия одной части общества к другой не восстановить. Эпидемия же вируса тотального недоверия внутри общества любое государство может превратить в банановую республику.
Все должно быть по закону. И не только в Америке.
Источник: страница Тимура Сейтмуратова в Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2807053909618389&id=100009414211070
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