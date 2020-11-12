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Политика
Елбасы обратился к казахстанцам, которые уезжают в другие страны
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danilov 12 Ноября 2020 в 11:30:19
Я переживаю, когда слышу, что кто-то уезжает из Казахстана куда-то. Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия, чем там, куда они уезжают? Зачем? Поэтому на местах акиматы должны быть очень внимательными. Почему они уезжают в соседние вузы? Надо сделать так, чтобы у нас было лучше, — заявил Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 12.11.2020 в 11:43:23   # 766507
Куда ещё лучше? Вы все и так шикарно живёте!
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  Dee 12.11.2020 в 11:44:39   # 766508
поэтому и уезжают. 30 лет делают лучше, а толку то нету
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  Dimmon 12.11.2020 в 11:46:02   # 766509
современный капитализм это неофеодализм, феодализм в последней фазе своего развития, уже не верю в эти сказки про преимущества капитализма.
по Ильичу богачи становятся богаче а бедняки беднее, но есть нюанс: олигархам для этого необходимы крепостные, банкам - заемщики и тд, без нас крепостных никуда, поэтому нас надо стимулировать плодиться)) давать нам квартирки, мат. капитал / асп

а учитывая что семьи "верхов" растут в геометрической прогрессии пахать нам тоже придется многократно больше, масштабы хищений устремятся в космос
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  Tigr2 12.11.2020 в 11:48:08   # 766510
А почему власть имущее едут лечиться за рубеж, почему власть имущее отправляют своих детей учится за рубеж, почему власть имущее делают всё для своего обогащения, но ничего для простого народа?
С пандемией сколько зарылось МСБ ? что сделало государство? Не считая 42 500 которые то даём то не даём, а если и дали кому то по ошибки накажем. А про кредиты? Сам президент говорит дайте отсрочку! Банкиры дали но и процент на время отсрочки тоже дали! А медицина?! да короче текста не хватит всё описать! А с налогом что твориться!? ПЛЕ..ТЬ! Один город а нологовики могу гонять то в тот район то в другой район, то сука квитанции они не видят, а если я не сохраню квитанцию которой 4 года!!! Заново платить!?!?!??!?!?! Сука....!!!! меня бесит!!!!!!!!!!!!!! Единственное что сделала власть так это создало условия для отъезда населения...и то туда где та же хрень, но звучит иначе!
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  Tigr2 12.11.2020 в 11:51:34   # 766511
Назовите три реформы или три закона, которые РЕАЛЬНО населению Казахстана помогает в чем то.
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  Dimmon 12.11.2020 в 11:54:26   # 766512
1. переход к партийной системе
2. переход конституционных поправок к парламенту
3. совбез

и все, мы больше ничего не решаем, конституцию теперь можно поменять за 1 день
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  Manitu 12.11.2020 в 12:06:04   # 766513
Quote:
Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия

Вот поэтому и уезжают туда где уже создали а не создадим. Задолбали уже обещать светлое будущее. Дайте уже достойное настоящее и никто никуда не поедет.
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  Пастафариан 12.11.2020 в 12:14:46   # 766514
После пневмонии летом у всех паника
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  Даун 12.11.2020 в 12:21:20   # 766515
Языковая среда не очень удобная, поэтому и уезжают. А если язык выйчить то менталитет точно не поменяешь, вот и валишь по ближе к своей рассе
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  GoodZone 12.11.2020 в 12:39:00   # 766516
Сейчас статистику подгонять начнут и заживем по-новому куда лучше прежнего! Как говорится "уже никто никуда не идет" .
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  alpha_portal 12.11.2020 в 12:51:44   # 766517
Куда, сука, еще лучше
Верховод сидит на облаках и бумажки липовые читает о том как прекрасно у нас тут все.
Казахстан уже не вернуть. Он летит в пропасть.
Сваливают все. Потому как ничего не осталось.
Самое главное закон можно в трубочку свернуть и в задницу засунуть. Нет его и не будет. Че хотят то и тварят и плевать им всем на нарлд. А ты дядя Нурик сиди и удивляйся дальше. Уважение власть утратила у простого народа. Можете по телику хоть сколько показывать любвиобильных подданых, общей картины не изменишь. Валят все кого я знаю отсюда.
И свалим.
И хер с нами и хер с вами. Сидите дальше на своих углеводородах пока они не обесценятся. А потом будет одна большая монголия: нет нихрена и ненадо. Повыпендривались несколько десятков лет и обратно к неандертальцам в пещеру
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  stasik02 12.11.2020 в 14:20:02   # 766518
пошел ты в ... елбасы
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  Ал 12.11.2020 в 14:55:09   # 766520
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  Ал 12.11.2020 в 15:05:39   # 766522
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  Практичный 12.11.2020 в 15:44:56   # 766533
Елбасы совсем не Шерлок Холмс,даже очевидные вещи не видит
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  Денис222 12.11.2020 в 16:59:00   # 766537
А я думаю, что все он видит и все он знает...просто вот такой он...и почему то часто пропадает)
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  строитель 12.11.2020 в 17:29:44   # 766540


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  старик 12.11.2020 в 18:58:11   # 766545
Я уже рассказывал, напомню. Сын поступил в томский ГУ БЕСПЛАТНО , после третьего курса обстоятельства сложились так, что ему пришлось возвращаться в Шымкент. В Каз ХТИ ( или как он назывался не знаю точно ) меня встретили "очень радушно": "Из России? это только на платной основе"!
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  KapitanNemo 12.11.2020 в 20:08:47   # 766557
Просмотрел ролик про Швецию.
Я оказывается швед по менталитету.
Не люблю выеживаться, живу по средствам, скромно и честно.
Съездить надо в Швецию или Финляндию.
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  Беня Ладен 13.11.2020 в 01:36:45   # 766563
Уехал в Россию на ПМЖ в этом году. Последний год чувствовал по настроениям титульной нации как я нахер не нужен Казахстану, не от всех, но как бы эти казахи не оказались чужими в Казахстане, как сейчас оказываются чужими не титульные нации. Не титульные граждане не имеют возможности рожать по трое детей, так как не сидят у "кормушки" и тенденции возвращения Казахстана в социальные отношения до 1917 года есть. В России чувствуешь себя дома, да ты нахер не нужен государству в лице чиновников, и в то же время ты нужен этой стране, чувствуется другой уровень социальных отношений и уровня культуры. Есть понимание, что будет светлое будущее, в Казахстане всё больше чувствовал неопределенность в будущем.
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  Yerla 13.11.2020 в 08:16:08   # 766565
запретить нахер выезд!
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