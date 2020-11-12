Елбасы обратился к казахстанцам, которые уезжают в другие страны

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danilov 12 Ноября 2020 в 11:30:19
Комментарии, по рейтингу, по дате
по Ильичу богачи становятся богаче а бедняки беднее, но есть нюанс: олигархам для этого необходимы крепостные, банкам - заемщики и тд, без нас крепостных никуда, поэтому нас надо стимулировать плодиться)) давать нам квартирки, мат. капитал / асп
а учитывая что семьи "верхов" растут в геометрической прогрессии пахать нам тоже придется многократно больше, масштабы хищений устремятся в космос
С пандемией сколько зарылось МСБ ? что сделало государство? Не считая 42 500 которые то даём то не даём, а если и дали кому то по ошибки накажем. А про кредиты? Сам президент говорит дайте отсрочку! Банкиры дали но и процент на время отсрочки тоже дали! А медицина?! да короче текста не хватит всё описать! А с налогом что твориться!? ПЛЕ..ТЬ! Один город а нологовики могу гонять то в тот район то в другой район, то сука квитанции они не видят, а если я не сохраню квитанцию которой 4 года!!! Заново платить!?!?!??!?!?! Сука....!!!! меня бесит!!!!!!!!!!!!!! Единственное что сделала власть так это создало условия для отъезда населения...и то туда где та же хрень, но звучит иначе!
2. переход конституционных поправок к парламенту
3. совбез
и все, мы больше ничего не решаем, конституцию теперь можно поменять за 1 день
Зачем уезжать, если мы создадим лучшие условия
Вот поэтому и уезжают туда где уже создали а не создадим. Задолбали уже обещать светлое будущее. Дайте уже достойное настоящее и никто никуда не поедет.
Пастафариан 12.11.2020 в 12:14:46 # 766514
alpha_portal 12.11.2020 в 12:51:44 # 766517
Верховод сидит на облаках и бумажки липовые читает о том как прекрасно у нас тут все.
Казахстан уже не вернуть. Он летит в пропасть.
Сваливают все. Потому как ничего не осталось.
Самое главное закон можно в трубочку свернуть и в задницу засунуть. Нет его и не будет. Че хотят то и тварят и плевать им всем на нарлд. А ты дядя Нурик сиди и удивляйся дальше. Уважение власть утратила у простого народа. Можете по телику хоть сколько показывать любвиобильных подданых, общей картины не изменишь. Валят все кого я знаю отсюда.
И свалим.
И хер с нами и хер с вами. Сидите дальше на своих углеводородах пока они не обесценятся. А потом будет одна большая монголия: нет нихрена и ненадо. Повыпендривались несколько десятков лет и обратно к неандертальцам в пещеру
Практичный 12.11.2020 в 15:44:56 # 766533
KapitanNemo 12.11.2020 в 20:08:47 # 766557
Я оказывается швед по менталитету.
Не люблю выеживаться, живу по средствам, скромно и честно.
Съездить надо в Швецию или Финляндию.
Беня Ладен 13.11.2020 в 01:36:45 # 766563