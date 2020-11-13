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Политика
Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет
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danilov 13 Ноября 2020 в 16:54:58
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей Лавров.

"(США. — Прим. ред.) стали в последнее время говорить: "Да, мы готовы продлить, но не просто надо заморозить через политическое обязательство все ядерные боезаряды, а надо их еще пересчитать, надо посмотреть, какой категории эти заряды, все ли из них, и как немедленно устроить контроль за теми объектами, на которых эти заряды производятся. Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 90-е годы. И возврата к этой системе, вы сами понимаете, никогда больше не будет", — сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201112/inspektory-1584270304.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 13.11.2020 в 19:01:23   # 766590
Честно не понимаю какая разница будет зарядов 700 или 1700, ведь существующего арсенала хватит чтобы похоронить планету.
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  Konstant 13.11.2020 в 19:34:53   # 766596
мне более странно то что на заводах сидят инспектора
с ударением на о, из другой страны....у которых сразу визги по поводу их поверок...как с золотым запасом...типа весьма недемократично..жентльменам верят на слово
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  старик 13.11.2020 в 22:41:21   # 766606
Ну вроде уже не сидят?
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