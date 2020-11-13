ЖД Армения - Иран

Кстати, Пашинян позвонил императору Франции Макрону и тот на полном серьезе обещал помощь в урегулировании конфликта. Это после того как российские военные приступили к выполнению миротворческой миссии.Не понимаю , как не стыдно делать такие заявления? Возможно через пару лет запад заявит во всеуслышание что это именно запад погасил конфликт, возможно при этом о России и не упомянут. Вот как сейчас с Великой Отечественной: победу над фашизмом одержала Америка при поддержке Англии и Франции.Ну а насчет ЖД так это очень хорошо.