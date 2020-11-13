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Политика
ЖД Армения - Иран
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danilov 13 Ноября 2020 в 17:02:54
Соглашение по Карабаху предусматривает восстановление железнодорожного сообщения Армении с Ираном — Пашинян
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  старик 13.11.2020 в 19:05:56   # 766592
Кстати, Пашинян позвонил императору Франции Макрону и тот на полном серьезе обещал помощь в урегулировании конфликта. Это после того как российские военные приступили к выполнению миротворческой миссии.Не понимаю , как не стыдно делать такие заявления? Возможно через пару лет запад заявит во всеуслышание что это именно запад погасил конфликт, возможно при этом о России и не упомянут. Вот как сейчас с Великой Отечественной: победу над фашизмом одержала Америка при поддержке Англии и Франции.Ну а насчет ЖД так это очень хорошо.
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  Dimmon 13.11.2020 в 19:44:33   # 766598
ВВ вроде говорил о полной разблокировке всех транспортных марштрутов, те и азербайджанские товары могут следовать через Армению, но об этом пашинян умолчал
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