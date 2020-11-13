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Вернувшийся в Боливию Эво Моралес снова собирает толпы
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danilov 13 Ноября 2020 в 17:13:41
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( 169.93Кб)
Комментарии,
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старик
13.11.2020 в 19:11:39
# 766594
Толпа есть толпа! Это те же самые люди, которые полгода назад жаждали крови Моралеса.
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Софруджу
13.11.2020 в 20:16:25
# 766600
Старо как мир. Достаточно вспомнить Исуса Христа. Как встретили и как кричали "Распни". Или, если ближе Ленина. Как несли на руках с Финляндского вокзала и через день уже называли немецким шпионом
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