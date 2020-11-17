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Политика
Повезло с президентом
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danilov 17 Ноября 2020 в 20:18:42


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 17.11.2020 в 20:26:44   # 766779
Если бы у нас стала президентов Дарига, было бы здорово
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  Konstant 17.11.2020 в 20:35:57   # 766780
Хана Молдове.... заевроинтегрруют на...
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  Zoggyla 17.11.2020 в 20:58:27   # 766781
Майя ничего так, симпотная!
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  Денис222 17.11.2020 в 21:10:12   # 766782
Цитата: Даун от 17.11.2020 14:26:44
Если бы у нас стала президентов Дарига, было бы здорово

Да, для нее было бы здорово...
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  Ал 17.11.2020 в 22:07:38   # 766785
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  Dimmon 17.11.2020 в 22:17:21   # 766787
Quote:
Майя ничего так, симпотная!

, старая и "сморщенная"
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  Zoggyla 17.11.2020 в 22:19:24   # 766788
Цитата: Ал от 17.11.2020 16:07:38
Цитата: Zoggyla от 17.11.2020 14:58:27
Майя ничего так, симпотная!

Сначала должен Кеды высказаться...
Опять эти грязные инсинуации! Диммон, мне симпотные бабушки тоже по душе...
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  старик 17.11.2020 в 22:37:19   # 766789
Вот в борьбу с коррупцией не верю! Верю что она ХОЧЕТ бороться , но ей просто не дадут. Не дадут потому что она полностью будет зависеть от Запада, а запад хочет денег, но никак не процветания Молдовы. Один "борцун" уже "пересажал" всех коррупционеров, теперь им будет руководить "кристально" честный борец с коррупцией-Байден. Так что не надо ля-ля! А насчет повезло- время покажет.
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  Ал 17.11.2020 в 22:40:32   # 766791

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  Ал 17.11.2020 в 22:44:46   # 766792
Цитата: Zoggyla от 17.11.2020 16:19:24
Опять эти грязные инсинуации! Диммон, мне симпотные бабушки тоже по душе...
У нее, кстати, ни мужа ни детей нет.

С другой стороны, всю свою жизнь посвятила карьере...
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  Ал 17.11.2020 в 22:47:50   # 766793


У нее два гражданства Уклонилась от вопроса о отказе от румынского.
Полгода занимала пост премьера. Что ей мешало на том посту с коррупцией бороться?
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  Fototur 17.11.2020 в 23:05:40   # 766795
Цитата: Ал от 17.11.2020 16:47:50


У нее два гражданства Уклонилась от вопроса о отказе от румынского.
Полгода занимала пост премьера. Что ей мешало на том посту с коррупцией бороться?
Скорее кто. Те у кого яйца круче.)
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  Ал 17.11.2020 в 23:07:39   # 766796
Цитата: Fototur от 17.11.2020 17:05:40
Скорее кто. Те у кого яйца круче.)
Для борьбы с теми у кого яйца у дам есть каблуки... ;)
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  Ал 17.11.2020 в 23:08:32   # 766797

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