Повезло с президентом

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Цитата: Даун от 17.11.2020 14:26:44
Если бы у нас стала президентов Дарига, было бы здорово
Если бы у нас стала президентов Дарига, было бы здорово
Да, для нее было бы здорово...
Цитата: Zoggyla от 17.11.2020 14:58:27
Майя ничего так, симпотная!
Майя ничего так, симпотная!
Сначала должен Кеды высказаться...
Майя ничего так, симпотная!
, старая и "сморщенная"
Цитата: Ал от 17.11.2020 16:07:38Опять эти грязные инсинуации! Диммон, мне симпотные бабушки тоже по душе...
Сначала должен Кеды высказаться...
Цитата: Zoggyla от 17.11.2020 14:58:27
Майя ничего так, симпотная!
Майя ничего так, симпотная!
Сначала должен Кеды высказаться...
Цитата: Zoggyla от 17.11.2020 16:19:24У нее, кстати, ни мужа ни детей нет.
Опять эти грязные инсинуации! Диммон, мне симпотные бабушки тоже по душе...
Опять эти грязные инсинуации! Диммон, мне симпотные бабушки тоже по душе...
С другой стороны, всю свою жизнь посвятила карьере...
У нее два гражданства Уклонилась от вопроса о отказе от румынского.
Полгода занимала пост премьера. Что ей мешало на том посту с коррупцией бороться?
Цитата: Ал от 17.11.2020 16:47:50Скорее кто. Те у кого яйца круче.)
У нее два гражданства Уклонилась от вопроса о отказе от румынского.
Полгода занимала пост премьера. Что ей мешало на том посту с коррупцией бороться?
У нее два гражданства Уклонилась от вопроса о отказе от румынского.
Полгода занимала пост премьера. Что ей мешало на том посту с коррупцией бороться?
Цитата: Fototur от 17.11.2020 17:05:40Для борьбы с теми у кого яйца у дам есть каблуки... ;)
Скорее кто. Те у кого яйца круче.)
Скорее кто. Те у кого яйца круче.)