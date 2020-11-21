Путин продлил действие контрсанкций

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GoodZone 21 Ноября 2020 в 15:45:19
Правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия экономических ограничений.
Решение принято в целях защиты национальных интересов России, говорится в указе.
Впервые контрсанкции были введены Россией в августе 2014 года в ответ на ограничительные меры западных стран после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине. В частности, в РФ запрещено ввозить многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран.
В докладе Международного валютного фонда (МВФ) о российской экономике, опубликованном в августе 2019 года, говорится, что экономика России в среднем теряла 0,2 процентного пункта ежегодно из-за санкций с 2014 по 2018 год.
https://lenta.ru/news/2020/11/21/contraaa/
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