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Политика
Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
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danilov 21 Ноября 2020 в 21:05:47
Казахстан намерен выйти из соглашения с Россией о порядке взаимодействия при пусках ракет из позиционного района Домбаровский, соответствующее постановление опубликовано в информационно-правовой системе.

В октябре 2015 года Казахстан и Россия подписали данное межправительственное соглашение по итогам государственного визита президента РФ Владимира Путина в республику. В 2016 году Казахстан начал работу по проведению внутригосударственных процедур по вступлению в силу данного соглашения, но с российской стороны была представлена позиция об отсутствии необходимости использования земельного участка на территории Казахстана.

"Министерству иностранных дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке уведомить правительство Российской Федерации о намерении правительства Республики Казахстан не становиться участником соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при проведении пусков ракет из позиционного района Домбаровский с использованием земельного участка на территории Республики Казахстан в качестве района падения их отделяющихся частей, совершенного в Астане 15 октября 2015 года", - говорится в тексте постановления.

В документе отмечается, что "настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания".

https://ria.ru/20201120/rakety-1585574553.html
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