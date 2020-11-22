Пандемия запустила экономический кризис, какого мир не знал с Великой депрессии.

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danilov 22 Ноября 2020 в 10:08:05
"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал", - сказал Путин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Типа не одним им хреново?
Цитата: acid от 22.11.2020 05:28:04Ну это же не Меркель или Байден сказали, значит - злорадство. Страшный Мордор совсем распоясался!
Это злорадство что ли?
Типа не одним им хреново?
Это злорадство что ли?
Типа не одним им хреново?
alpha_portal 22.11.2020 в 13:47:26 # 767055
Цитата: lado от 22.11.2020 07:25:48
Какой кризис? Пока не наблюдается.
Какой кризис? Пока не наблюдается.
Ближайшие три месяца все начнется. Максимум весной. Вангую.