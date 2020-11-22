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Политика
Пандемия запустила экономический кризис, какого мир не знал с Великой депрессии.
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danilov 22 Ноября 2020 в 10:08:05
Пандемия запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии, заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, выступая на саммите Группы двадцати (G20).

"Масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным. Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал", - сказал Путин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 22.11.2020 в 11:28:04   # 767048
Это злорадство что ли?
Типа не одним им хреново?
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  Zoggyla 22.11.2020 в 12:59:55   # 767049
Цитата: acid от 22.11.2020 05:28:04
Это злорадство что ли?
Типа не одним им хреново?
Ну это же не Меркель или Байден сказали, значит - злорадство. Страшный Мордор совсем распоясался!
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  lado 22.11.2020 в 13:25:48   # 767052
Какой кризис? Пока не наблюдается.
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  alpha_portal 22.11.2020 в 13:47:26   # 767055
Цитата: lado от 22.11.2020 07:25:48
Какой кризис? Пока не наблюдается.

Ближайшие три месяца все начнется. Максимум весной. Вангую.
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