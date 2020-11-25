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Политика
Американское посольство ответило на слова Нурсултана Назарбаева о прозрачности выборов в США
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danilov 26 Ноября 2020 в 16:45:19
В американском посольстве в Астане прокомментировали высказывание бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о недопуске наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на выборы в США, сообщает КазТАГ.

«Соединенные Штаты приветствуют как иностранных наблюдателей, так и внешнюю критику своих выборов. Для получения дополнительной информации я рекомендую вам обратиться к международным организациям и их независимым отчетам о наших недавних выборах, включая доклад ОБСЕ», — ответил пресс-атташе посольства Шон Бода корреспонденту КазТАГа.

Доклад миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в США опубликован на их официальном сайте. В документе утверждается, что наблюдатели организации прибыли в США по приглашению американской стороны и следили за происходящим с 27 сентября по 12 ноября. При этом публикация окончательного отчета планируется через два месяца.

Накануне Нурсултан Назарбаев критически высказался о прошедших ранее президентских выборах в Америке. По его словам, прозрачность выборного процесса вызывает вопросы.

«О чем там говорить, сейчас в США на выборы ОБСЕ не пустили вообще. Демократы не пускали наблюдателей из республиканцев и так далее. Не в порядке критики большого государства, но если нас критикуют, то почему же у себя такие беспорядки? Двойные стандарты тоже есть. Долбали целый месяц Беларусь. То же самое происходило в то же самое время в Болгарии, но почему-то мы не слышали нигде об этом. Поэтому мы тоже можем провести воспитательную роль как государство. Мы гордимся, что мы построили государство свободное, с рыночной экономикой, направлением развития демократии, но всему свое время. Демократия для нас начало пути, а не конец. Мы туда двигаемся», — сказал Назарбаев на съезде правящей партии.
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