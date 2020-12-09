Павла Дурова назвали «главным европейским разрушителем» 2020 года

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danilov 09 Декабря 2020 в 16:12:26
«Социальные сети задумывались чтобы объединять мир, а вместо этого они разделяют людей, и Павел Дуров стимулирует этот процесс с помощью своего Telegram», пишет Politico и приводит примеры. В Беларуси оппозиция освещала и координировала протесты с помощью Телеграм-каналов. С их же помощью немецкий QAnon организовывал марши в Берлине. Facebook и Twitter не любят и банят конспирлогическое движение QAnon (которое коллумнист Коммерсанта как-то назвал «самыми опасными идиотами в мире»), и его группы открывают для себя Telegram.
Томми Робинсон ведёт в мессенджере канал с 35,000 подписчиков и организует там протесты против антикоронавирусных мероприятий. Это крайне-правый антиисламист, националист и неофашист, которого забанили ФБ, Твиттер, YouTube и Instagram за пропаганду насилия.
Politico критикует Дурова за то, что «показывая средний палец Путину, он подчиняется требованиям властей Турции и Ирана, которые хотят следить за диссидентами». А также напоминает, что европейские власти могут повлиять на Apple и Google, чтобы те удалили Telegram из магазинов приложений.
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