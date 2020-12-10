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Политика
Обращение Техаса в Верховный суд США за отмену итогов выборов поддержали 17 штатов
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danilov 10 Декабря 2020 в 12:50:55
ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска. Об этом сообщает в среду агентство Reuters. Пакстон просил признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.

Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых "друзей суда". В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть признаны недействительными.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10216119

Республиканцы в Конгрессе США просят назначить спецпрокурора из-за нарушений на выборах

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа поручить министру юстиции Уильяму Барру назначить специального прокурора для расследования предполагаемых нарушений на прошедших в стране выборах. Об этом сообщила в среду газета Politico.

По ее данным, автором соответствующего запроса, подписи под которым поставили 27 законодателей, стал конгрессмен Ланс Гуден (от штата Техас).

"К Министерству юстиции неоднократно обращались с просьбой начать расследование по этому поводу, но бездействие ведомства наряду с публичными комментариями министра юстиции указывают на отсутствие желания расследовать нарушения. Назначение спецпрокурора сформировало бы следственную группу, единственной обязанностью которой было бы раскрытие правды и обеспечение необходимой Америке уверенности", - говорится в письме.

https://tass.ru/mezhdunarodnay…um=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 10.12.2020 в 13:20:13   # 767968
намечается двоевластие и смута? что-то не слышу "трамп уходи" - плохо еще работают кремлевские агенты влияния, боты и хакеры - нужно санкции ввести за плохую работу...
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  Dimmon 10.12.2020 в 13:48:29   # 767970
мне как то без разницы кто выиграл, не нравится само освещение, непонятные сайты типа политико не читаю, отправился сразу к reuters
Quote:
Анализ-Техас пытается опровергнуть результаты выборов в США. Может ли это получиться?
(Рейтер) - Экстраординарная попытка штата Техас отменить поражение президента США Дональда Трампа на выборах Верховным судом США почти наверняка потерпит неудачу, по мнению экспертов по избирательному праву, которые назвали этот иск «абсурдным» и «смехотворным».
Техас, управляемый республиканцами, во вторник подал в суд на Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин по делу, переданному непосредственно в Высокий суд, в котором девять судей просили обнародовать результаты голосования в четырех штатах, где проводилась избирательная битва. На выборах 2016 года Трамп победил во всех четырех штатах, но на выборах 3 ноября был побежден в каждом из них избранным президентом Джо Байденом.

Ребекка Грин, профессор юридической школы Уильяма и Мэри в Вирджинии, заявила, что Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводили выборы.

«Это так диковинно. Это полностью противоречит тому, как наша Конституция требует проведения выборов », - сказал Грин. «Идея о том, что один штат может жаловаться на процессы другого штата, просто абсурдна».
Иск возглавляет генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, республиканец и союзник Трампа. В иске утверждалось, что изменения, внесенные четырьмя штатами в процедуры голосования на фоне пандемии коронавируса для расширения голосования по почте, были незаконными.

Техас потребовал от судей немедленно заблокировать четыре штата от использования результатов голосования для назначения президентских выборщиков в Коллегию выборщиков, по сути уничтожив волю миллионов избирателей.

Байден набрал 306 голосов выборщиков, что превышает необходимые 270 голосов, по сравнению с 232 голосами Трампа в Коллегии выборщиков от штата к штату, которая определяет исход выборов. В общей сложности четыре штата вносят 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена. Техас попросил судей отложить 14 декабря дату голосования коллегии выборщиков - дату, установленную законом в 1887 году.
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  Dimmon 10.12.2020 в 13:50:08   # 767971
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Дело Техаса представляет собой последний из серии давно назревших судебных процессов, возбужденных кампанией и сторонниками президента-республиканца, чтобы попытаться обратить вспять его проигрыш Байдену, который должен вступить в должность 20 января. Трамп в среду назвал дело Техаса " большой »и пообещал вмешаться в это, хотя не уточнил, будет ли это его кампания или меры Министерства юстиции США.

Подача документов в высокий суд, как в случае с Пакстоном, обычно подавалась генеральным солиситором Техаса Кайл Хокинс, главным апелляционным юристом штата, а не генеральным прокурором штата, но Хокинс не подписал ее.

Причина этого неясна, «но возможно, это потому, что он не хотел указывать свое имя в юридической документации, которая не более чем пресс-релиз», - сказал Джастин Левитт, профессор избирательного права в юридической школе Лойолы в Калифорнии. .

Хокинс не сразу ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд, а не в суд низшей инстанции, как это разрешено для определенных судебных разбирательств между штатами, ссылаясь на правовую доктрину, называемую «первоначальной юрисдикцией». Официальные лица из Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина назвали судебный иск безрассудным нападением на демократию.

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-lawsuit-texas/analysis-texas-tries-to-overturn-the-u-s-election-result-can-it-succeed-idUSKBN28J2R0
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  Dimmon 10.12.2020 в 13:53:58   # 767972
Quote:
Верховный суд США отклонил вызов республиканцев победе Байдена в Пенсильвании
Не было замечено несогласий ни с одним из судей в суде, который имеет консервативное большинство 6-3, включая трех назначенцев Трампа. Трамп призвал Сенат, возглавляемый республиканцами, утвердить его последнего кандидата, судью Эми Кони Барретт, до дня выборов, чтобы она могла участвовать в любых делах, связанных с выборами.
Верховный суд также должен решить, что делать с другим делом, связанным с выборами, возбужденным во вторник. Техас, управляемый республиканцами, в надежде помочь Трампу предпринял необычную попытку отменить результаты выборов в Пенсильвании и трех других штатах - Джорджии, Мичигане и Висконсине - путем подачи иска против них непосредственно в Верховный суд.
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