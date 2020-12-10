Обращение Техаса в Верховный суд США за отмену итогов выборов поддержали 17 штатов

намечается двоевластие и смута? что-то не слышу "трамп уходи" - плохо еще работают кремлевские агенты влияния, боты и хакеры - нужно санкции ввести за плохую работу...

мне как то без разницы кто выиграл, не нравится само освещение, непонятные сайты типа политико не читаю, отправился сразу к reuters

Quote: Анализ-Техас пытается опровергнуть результаты выборов в США. Может ли это получиться?

(Рейтер) - Экстраординарная попытка штата Техас отменить поражение президента США Дональда Трампа на выборах Верховным судом США почти наверняка потерпит неудачу, по мнению экспертов по избирательному праву, которые назвали этот иск «абсурдным» и «смехотворным».

Техас, управляемый республиканцами, во вторник подал в суд на Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин по делу, переданному непосредственно в Высокий суд, в котором девять судей просили обнародовать результаты голосования в четырех штатах, где проводилась избирательная битва. На выборах 2016 года Трамп победил во всех четырех штатах, но на выборах 3 ноября был побежден в каждом из них избранным президентом Джо Байденом.



Ребекка Грин, профессор юридической школы Уильяма и Мэри в Вирджинии, заявила, что Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводили выборы.



«Это так диковинно. Это полностью противоречит тому, как наша Конституция требует проведения выборов », - сказал Грин. «Идея о том, что один штат может жаловаться на процессы другого штата, просто абсурдна».

Иск возглавляет генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, республиканец и союзник Трампа. В иске утверждалось, что изменения, внесенные четырьмя штатами в процедуры голосования на фоне пандемии коронавируса для расширения голосования по почте, были незаконными.



Техас потребовал от судей немедленно заблокировать четыре штата от использования результатов голосования для назначения президентских выборщиков в Коллегию выборщиков, по сути уничтожив волю миллионов избирателей.



Байден набрал 306 голосов выборщиков, что превышает необходимые 270 голосов, по сравнению с 232 голосами Трампа в Коллегии выборщиков от штата к штату, которая определяет исход выборов. В общей сложности четыре штата вносят 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена. Техас попросил судей отложить 14 декабря дату голосования коллегии выборщиков - дату, установленную законом в 1887 году.



Quote: Дело Техаса представляет собой последний из серии давно назревших судебных процессов, возбужденных кампанией и сторонниками президента-республиканца, чтобы попытаться обратить вспять его проигрыш Байдену, который должен вступить в должность 20 января. Трамп в среду назвал дело Техаса " большой »и пообещал вмешаться в это, хотя не уточнил, будет ли это его кампания или меры Министерства юстиции США.



Подача документов в высокий суд, как в случае с Пакстоном, обычно подавалась генеральным солиситором Техаса Кайл Хокинс, главным апелляционным юристом штата, а не генеральным прокурором штата, но Хокинс не подписал ее.



Причина этого неясна, «но возможно, это потому, что он не хотел указывать свое имя в юридической документации, которая не более чем пресс-релиз», - сказал Джастин Левитт, профессор избирательного права в юридической школе Лойолы в Калифорнии. .



Хокинс не сразу ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.



Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд, а не в суд низшей инстанции, как это разрешено для определенных судебных разбирательств между штатами, ссылаясь на правовую доктрину, называемую «первоначальной юрисдикцией». Официальные лица из Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина назвали судебный иск безрассудным нападением на демократию.

https://www.reuters.com/article/us-usa-election-lawsuit-texas/analysis-texas-tries-to-overturn-the-u-s-election-result-can-it-succeed-idUSKBN28J2R0