Обращение Техаса в Верховный суд США за отмену итогов выборов поддержали 17 штатов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Декабря 2020 в 12:50:55
Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых "друзей суда". В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.
Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть признаны недействительными.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10216119
Республиканцы в Конгрессе США просят назначить спецпрокурора из-за нарушений на выборах
ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы призвали президента США Дональда Трампа поручить министру юстиции Уильяму Барру назначить специального прокурора для расследования предполагаемых нарушений на прошедших в стране выборах. Об этом сообщила в среду газета Politico.
По ее данным, автором соответствующего запроса, подписи под которым поставили 27 законодателей, стал конгрессмен Ланс Гуден (от штата Техас).
"К Министерству юстиции неоднократно обращались с просьбой начать расследование по этому поводу, но бездействие ведомства наряду с публичными комментариями министра юстиции указывают на отсутствие желания расследовать нарушения. Назначение спецпрокурора сформировало бы следственную группу, единственной обязанностью которой было бы раскрытие правды и обеспечение необходимой Америке уверенности", - говорится в письме.
https://tass.ru/mezhdunarodnay…um=desktop
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
Анализ-Техас пытается опровергнуть результаты выборов в США. Может ли это получиться?
(Рейтер) - Экстраординарная попытка штата Техас отменить поражение президента США Дональда Трампа на выборах Верховным судом США почти наверняка потерпит неудачу, по мнению экспертов по избирательному праву, которые назвали этот иск «абсурдным» и «смехотворным».
Техас, управляемый республиканцами, во вторник подал в суд на Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин по делу, переданному непосредственно в Высокий суд, в котором девять судей просили обнародовать результаты голосования в четырех штатах, где проводилась избирательная битва. На выборах 2016 года Трамп победил во всех четырех штатах, но на выборах 3 ноября был побежден в каждом из них избранным президентом Джо Байденом.
Ребекка Грин, профессор юридической школы Уильяма и Мэри в Вирджинии, заявила, что Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводили выборы.
«Это так диковинно. Это полностью противоречит тому, как наша Конституция требует проведения выборов », - сказал Грин. «Идея о том, что один штат может жаловаться на процессы другого штата, просто абсурдна».
Иск возглавляет генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, республиканец и союзник Трампа. В иске утверждалось, что изменения, внесенные четырьмя штатами в процедуры голосования на фоне пандемии коронавируса для расширения голосования по почте, были незаконными.
Техас потребовал от судей немедленно заблокировать четыре штата от использования результатов голосования для назначения президентских выборщиков в Коллегию выборщиков, по сути уничтожив волю миллионов избирателей.
Байден набрал 306 голосов выборщиков, что превышает необходимые 270 голосов, по сравнению с 232 голосами Трампа в Коллегии выборщиков от штата к штату, которая определяет исход выборов. В общей сложности четыре штата вносят 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена. Техас попросил судей отложить 14 декабря дату голосования коллегии выборщиков - дату, установленную законом в 1887 году.
(Рейтер) - Экстраординарная попытка штата Техас отменить поражение президента США Дональда Трампа на выборах Верховным судом США почти наверняка потерпит неудачу, по мнению экспертов по избирательному праву, которые назвали этот иск «абсурдным» и «смехотворным».
Техас, управляемый республиканцами, во вторник подал в суд на Джорджию, Мичиган, Пенсильванию и Висконсин по делу, переданному непосредственно в Высокий суд, в котором девять судей просили обнародовать результаты голосования в четырех штатах, где проводилась избирательная битва. На выборах 2016 года Трамп победил во всех четырех штатах, но на выборах 3 ноября был побежден в каждом из них избранным президентом Джо Байденом.
Ребекка Грин, профессор юридической школы Уильяма и Мэри в Вирджинии, заявила, что Техас не имеет права оспаривать то, как другие штаты проводили выборы.
«Это так диковинно. Это полностью противоречит тому, как наша Конституция требует проведения выборов », - сказал Грин. «Идея о том, что один штат может жаловаться на процессы другого штата, просто абсурдна».
Иск возглавляет генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, республиканец и союзник Трампа. В иске утверждалось, что изменения, внесенные четырьмя штатами в процедуры голосования на фоне пандемии коронавируса для расширения голосования по почте, были незаконными.
Техас потребовал от судей немедленно заблокировать четыре штата от использования результатов голосования для назначения президентских выборщиков в Коллегию выборщиков, по сути уничтожив волю миллионов избирателей.
Байден набрал 306 голосов выборщиков, что превышает необходимые 270 голосов, по сравнению с 232 голосами Трампа в Коллегии выборщиков от штата к штату, которая определяет исход выборов. В общей сложности четыре штата вносят 62 голоса выборщиков в общее количество голосов Байдена. Техас попросил судей отложить 14 декабря дату голосования коллегии выборщиков - дату, установленную законом в 1887 году.
Дело Техаса представляет собой последний из серии давно назревших судебных процессов, возбужденных кампанией и сторонниками президента-республиканца, чтобы попытаться обратить вспять его проигрыш Байдену, который должен вступить в должность 20 января. Трамп в среду назвал дело Техаса " большой »и пообещал вмешаться в это, хотя не уточнил, будет ли это его кампания или меры Министерства юстиции США.
Подача документов в высокий суд, как в случае с Пакстоном, обычно подавалась генеральным солиситором Техаса Кайл Хокинс, главным апелляционным юристом штата, а не генеральным прокурором штата, но Хокинс не подписал ее.
Причина этого неясна, «но возможно, это потому, что он не хотел указывать свое имя в юридической документации, которая не более чем пресс-релиз», - сказал Джастин Левитт, профессор избирательного права в юридической школе Лойолы в Калифорнии. .
Хокинс не сразу ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.
Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд, а не в суд низшей инстанции, как это разрешено для определенных судебных разбирательств между штатами, ссылаясь на правовую доктрину, называемую «первоначальной юрисдикцией». Официальные лица из Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина назвали судебный иск безрассудным нападением на демократию.
Подача документов в высокий суд, как в случае с Пакстоном, обычно подавалась генеральным солиситором Техаса Кайл Хокинс, главным апелляционным юристом штата, а не генеральным прокурором штата, но Хокинс не подписал ее.
Причина этого неясна, «но возможно, это потому, что он не хотел указывать свое имя в юридической документации, которая не более чем пресс-релиз», - сказал Джастин Левитт, профессор избирательного права в юридической школе Лойолы в Калифорнии. .
Хокинс не сразу ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.
Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд, а не в суд низшей инстанции, как это разрешено для определенных судебных разбирательств между штатами, ссылаясь на правовую доктрину, называемую «первоначальной юрисдикцией». Официальные лица из Джорджии, Мичигана, Пенсильвании и Висконсина назвали судебный иск безрассудным нападением на демократию.
https://www.reuters.com/article/us-usa-election-lawsuit-texas/analysis-texas-tries-to-overturn-the-u-s-election-result-can-it-succeed-idUSKBN28J2R0
Верховный суд США отклонил вызов республиканцев победе Байдена в Пенсильвании
Не было замечено несогласий ни с одним из судей в суде, который имеет консервативное большинство 6-3, включая трех назначенцев Трампа. Трамп призвал Сенат, возглавляемый республиканцами, утвердить его последнего кандидата, судью Эми Кони Барретт, до дня выборов, чтобы она могла участвовать в любых делах, связанных с выборами.
Верховный суд также должен решить, что делать с другим делом, связанным с выборами, возбужденным во вторник. Техас, управляемый республиканцами, в надежде помочь Трампу предпринял необычную попытку отменить результаты выборов в Пенсильвании и трех других штатах - Джорджии, Мичигане и Висконсине - путем подачи иска против них непосредственно в Верховный суд.
Не было замечено несогласий ни с одним из судей в суде, который имеет консервативное большинство 6-3, включая трех назначенцев Трампа. Трамп призвал Сенат, возглавляемый республиканцами, утвердить его последнего кандидата, судью Эми Кони Барретт, до дня выборов, чтобы она могла участвовать в любых делах, связанных с выборами.
Верховный суд также должен решить, что делать с другим делом, связанным с выборами, возбужденным во вторник. Техас, управляемый республиканцами, в надежде помочь Трампу предпринял необычную попытку отменить результаты выборов в Пенсильвании и трех других штатах - Джорджии, Мичигане и Висконсине - путем подачи иска против них непосредственно в Верховный суд.