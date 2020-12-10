Иран отозвал предложение о выплатах семьям погибших в катастрофе Boeing

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danilov 10 Декабря 2020 в 12:52:48
"По моей информации, правительство [Ирана] уже отозвало это предложение (заложить в бюджет на следующий год €200 млн для выплаты компенсаций семьям погибших - прим. ТАСС), поскольку предусматривалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе", - сказал Енин в эфире украинского "Общественного радио".
По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали, но Киев будет приветствовать планы правительства Ирана предусмотреть в бюджете определенную сумму средств для выплат семьям жертв авиакатастрофы. В вопросе выплат украинская сторона исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования, отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.
https://tass.ru/proisshestviya/10208537
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой 5В28 комплекса С-200В, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины...
Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся[6][7]. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент...
Внимание вопрос признала ли Украина свою вину и понес ли кто-либо наказание за эту трагедию?
Министр обороны Украины Александр Кузьмук и главком ПВО Украины Владимир Ткачёв принесли извинения за случившееся[6][7]. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Украины за инцидент и отправил в отставку министра обороны[8][9]. Во время расследования были уволены три генерала (в том числе командующий войсками ПВО Украины генерал-полковник Владимир Ткачёв) и ряд старших офицеров Вооружённых сил Украины[10].
компенсация вроде была, а наказания конечно символические
Вы не поняли моего вопроса - я спросил "признала ли Украина свою вину и понес ли кто-либо наказание за эту трагедию"... Чтобы не мучились отвечу сам - Украина вину свою так и не признала, но согласилась выплатить компенсации. А уж как вели себя президент и военные украины, что говорили - это просто писец какой-то. естественно никого не наказали, дело закрыли...