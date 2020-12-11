Трамп подал ходатайство

Иск Техаса уникален тем, что он пытается воспользоваться редко используемой юрисдикцией суда первой инстанции для дел, в которых штаты предъявляют иски другим штатам.



Несмотря на поддержку стольких генеральных прокуроров штатов, большинство экспертов по правовым вопросам говорят, что иск Техаса содержит несколько фатальных ошибок и почти наверняка потерпит неудачу.

«Насколько мне известно, эта серия исков была отклонена всеми федеральными судьями, которые выносили по ним решения», - сказал Олсон. «Верховный суд тоже отклонит это дело, и единственный реальный вопрос заключается в том, сделает ли он это посредством приказов об отказе даже в слушании дела (что я предсказываю) или путем рассмотрения дела и незамедлительного прекращения его рассмотрения по существу».

И, в частности, по существу дела, говорит Олсон, Техас также проиграет, потому что «воображаемое« правило »повсеместно игнорируется, поскольку штаты фактически позволили своим губернаторам, судебным органам или обоим лицам принимать постановления и определения, влияющие на порядок проведения президентских выборов. проводятся и избиратели выбираются таким образом ".



«Техас тоже сделал это», - добавил Олсон.