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Политика
Трамп подал ходатайство
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danilov 11 Декабря 2020 в 14:21:06
Президент Трамп подал ходатайство в Верховный суд о вступлении в дело по иску штата Техас к четырём другим штатам об оспаривании результатов выборов.
Красным отмечены штаты, оспаривающие результаты выборов в штатах, отмеченных жёлтым.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 11.12.2020 в 16:06:04   # 768036
Ого. Фигасе каша заварилась
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  Dimmon 11.12.2020 в 16:41:35   # 768039
14го "заседание" выборщиков, иск должны рассмотреть до него
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  Dimmon 11.12.2020 в 16:48:54   # 768040
Quote:
Иск Техаса уникален тем, что он пытается воспользоваться редко используемой юрисдикцией суда первой инстанции для дел, в которых штаты предъявляют иски другим штатам.

Несмотря на поддержку стольких генеральных прокуроров штатов, большинство экспертов по правовым вопросам говорят, что иск Техаса содержит несколько фатальных ошибок и почти наверняка потерпит неудачу.
«Насколько мне известно, эта серия исков была отклонена всеми федеральными судьями, которые выносили по ним решения», - сказал Олсон. «Верховный суд тоже отклонит это дело, и единственный реальный вопрос заключается в том, сделает ли он это посредством приказов об отказе даже в слушании дела (что я предсказываю) или путем рассмотрения дела и незамедлительного прекращения его рассмотрения по существу».
И, в частности, по существу дела, говорит Олсон, Техас также проиграет, потому что «воображаемое« правило »повсеместно игнорируется, поскольку штаты фактически позволили своим губернаторам, судебным органам или обоим лицам принимать постановления и определения, влияющие на порядок проведения президентских выборов. проводятся и избиратели выбираются таким образом ".

«Техас тоже сделал это», - добавил Олсон.


https://www.foxnews.com/politics/missouri-5-more-states-ask-to-join-texas-supreme-court-election-case-against-georgia-others
источник - республиканский!
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  kubik 11.12.2020 в 16:52:53   # 768042
Да ничего не изменится, Байден будет президентом. Но Трамп конечно красавчик бьется до последнего, фантастически настойчивый и целеустремленный чувак, как он сохраняет такую энергию в столь почтенном возрасте просто удивительно.
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  Dimmon 11.12.2020 в 16:54:57   # 768043
конечно уже ничего не изменится, надо это принять и готовиться к работе с Байденом
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  GoodZone 11.12.2020 в 17:12:15   # 768044
Цитата: Dimmon от 11.12.2020 10:54:57
конечно уже ничего не изменится, надо это принять и готовиться к работе с Байденом


Я бы не был столь категоричен - Байдену 78 и со здоровьем у него тоже не все так гладко. Камала Харрис, думаю, специально подобрана ему на смену. А эти игры с судами и прочая возня - отвлекающий спектакль... На самом деле не важно кто президент, не важно демократы или республиканцы - принципиально ничего не поменяется, президент США личность не самостоятельная и зависимая. Вообще не понимаю, зачем мы следим за этими заокеанскими дрязгами - американцы в большинстве своем даже не знают о нашем существовании (ну если только борат постарался со своим "искусством") и уж точно не следят за нашими выборами.
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  Dimmon 11.12.2020 в 17:16:57   # 768045
4 года протянет, у них президенты долго живут
Камала очень вероятно первая женщина президент в 2024!
идеально подходит, женшина, чернокожая, азиатского происхождения, муж еврей, юрист, гарвард
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  Dimmon 11.12.2020 в 17:22:59   # 768046
"Она была первой чернокожей женщиной, избранной окружным прокурором в истории штата Калифорния, первой женщиной, которую избрали генеральным прокурором Калифорнии, первым сенатором США с индийскими корнями, - сказал Русской службе Би-би-си преподаватель Колумбийского университета Ричард Фролик. - А сейчас она стала первой афроамериканкой и одновременно первой американкой азиатского происхождения, участвующей в выборах в качестве кандидата в вице-президенты. Так что любая атака на нее со стороны штаба Трампа станет сигналом к предвыборной мобилизации самых разных расовых и этнических общин в США".
Ее родители - уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис
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  Денис222 11.12.2020 в 18:04:47   # 768047
А нам их цирк показывают чтобы мы свой не видели...
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  старик 11.12.2020 в 19:07:41   # 768052
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
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  Zoggyla 11.12.2020 в 19:50:43   # 768054
Цитата: старик от 11.12.2020 13:07:41
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
Это конеш ерунда, там есть еще ключики, которые нужно повернуть этак, чтобы активировать подачу команды на пуск.
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  alpha_portal 11.12.2020 в 21:11:01   # 768059
Цитата: старик от 11.12.2020 13:07:41
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.

Ядерная кнопка уже не очень сильно важна. Готовится другая кнопка, похлеще ядерной. И готовится она не один десяток лет.
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