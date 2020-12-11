Трамп подал ходатайство

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danilov 11 Декабря 2020 в 14:21:06
Красным отмечены штаты, оспаривающие результаты выборов в штатах, отмеченных жёлтым.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.12.2020 в 16:06:04 # 768036
Иск Техаса уникален тем, что он пытается воспользоваться редко используемой юрисдикцией суда первой инстанции для дел, в которых штаты предъявляют иски другим штатам.
Несмотря на поддержку стольких генеральных прокуроров штатов, большинство экспертов по правовым вопросам говорят, что иск Техаса содержит несколько фатальных ошибок и почти наверняка потерпит неудачу.
«Насколько мне известно, эта серия исков была отклонена всеми федеральными судьями, которые выносили по ним решения», - сказал Олсон. «Верховный суд тоже отклонит это дело, и единственный реальный вопрос заключается в том, сделает ли он это посредством приказов об отказе даже в слушании дела (что я предсказываю) или путем рассмотрения дела и незамедлительного прекращения его рассмотрения по существу».
И, в частности, по существу дела, говорит Олсон, Техас также проиграет, потому что «воображаемое« правило »повсеместно игнорируется, поскольку штаты фактически позволили своим губернаторам, судебным органам или обоим лицам принимать постановления и определения, влияющие на порядок проведения президентских выборов. проводятся и избиратели выбираются таким образом ".
«Техас тоже сделал это», - добавил Олсон.
Несмотря на поддержку стольких генеральных прокуроров штатов, большинство экспертов по правовым вопросам говорят, что иск Техаса содержит несколько фатальных ошибок и почти наверняка потерпит неудачу.
«Насколько мне известно, эта серия исков была отклонена всеми федеральными судьями, которые выносили по ним решения», - сказал Олсон. «Верховный суд тоже отклонит это дело, и единственный реальный вопрос заключается в том, сделает ли он это посредством приказов об отказе даже в слушании дела (что я предсказываю) или путем рассмотрения дела и незамедлительного прекращения его рассмотрения по существу».
И, в частности, по существу дела, говорит Олсон, Техас также проиграет, потому что «воображаемое« правило »повсеместно игнорируется, поскольку штаты фактически позволили своим губернаторам, судебным органам или обоим лицам принимать постановления и определения, влияющие на порядок проведения президентских выборов. проводятся и избиратели выбираются таким образом ".
«Техас тоже сделал это», - добавил Олсон.
https://www.foxnews.com/politics/missouri-5-more-states-ask-to-join-texas-supreme-court-election-case-against-georgia-others
источник - республиканский!
Цитата: Dimmon от 11.12.2020 10:54:57
конечно уже ничего не изменится, надо это принять и готовиться к работе с Байденом
конечно уже ничего не изменится, надо это принять и готовиться к работе с Байденом
Я бы не был столь категоричен - Байдену 78 и со здоровьем у него тоже не все так гладко. Камала Харрис, думаю, специально подобрана ему на смену. А эти игры с судами и прочая возня - отвлекающий спектакль... На самом деле не важно кто президент, не важно демократы или республиканцы - принципиально ничего не поменяется, президент США личность не самостоятельная и зависимая. Вообще не понимаю, зачем мы следим за этими заокеанскими дрязгами - американцы в большинстве своем даже не знают о нашем существовании (ну если только борат постарался со своим "искусством") и уж точно не следят за нашими выборами.
Камала очень вероятно первая женщина президент в 2024!
идеально подходит, женшина, чернокожая, азиатского происхождения, муж еврей, юрист, гарвард
Ее родители - уроженка Индии Шамала Гопалан и иммигрант с Ямайки Дональд Харрис
Цитата: старик от 11.12.2020 13:07:41Это конеш ерунда, там есть еще ключики, которые нужно повернуть этак, чтобы активировать подачу команды на пуск.
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
alpha_portal 11.12.2020 в 21:11:01 # 768059
Цитата: старик от 11.12.2020 13:07:41
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
Лишь бы Байден не заснул в Овальном кабинете и во время падения не стукнулся головой об ядерную кнопку.
Ядерная кнопка уже не очень сильно важна. Готовится другая кнопка, похлеще ядерной. И готовится она не один десяток лет.