Путин поздравил Байдена с победой на выборах

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danilov 15 Декабря 2020 в 14:28:52
«Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал Путин в телеграмме.
Президент России пожелал Байдену «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество России и США, по словам Путина, отвечает интересам народов обеих стран и «всего международного сообщества».
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 15.12.2020 в 14:42:02 # 768260
Путин поздравил значит все