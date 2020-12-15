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Политика
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
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danilov 15 Декабря 2020 в 14:28:52
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США, направив тому телеграмму, говорится на сайте Кремля.

«Готов к взаимодействию и контактам с Вами», — написал Путин в телеграмме.

Президент России пожелал Байдену «всяческих успехов», выразив убежденность в том, что совместными усилиями Москва и Вашингтон могут «реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир». Сотрудничество России и США, по словам Путина, отвечает интересам народов обеих стран и «всего международного сообщества».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 15.12.2020 в 14:42:02   # 768260
Ну вот и точка в истории Трампа
Путин поздравил значит все
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  lado 15.12.2020 в 18:40:32   # 768271
И ключи от российских подъездов ему передал, чтобы гадить там
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  Manitu 15.12.2020 в 21:36:45   # 768279
Так что, Техас не наш???
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  Денис222 15.12.2020 в 23:42:13   # 768287
Ранее не мог поздравить...ибо не мог понять, что происходит...то Обама...то Трамп...теперь Байден..
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