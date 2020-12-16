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Политика
Тихановская призвала ЕС ввести "нулевую терпимость к режиму Лукашенко"…
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danilov 16 Декабря 2020 в 13:24:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.12.2020 в 14:31:22   # 768323
Удивительная самка пуржит беспредельно!
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  Konstant 16.12.2020 в 14:55:37   # 768326
По моему от глобализму только хуже....пусть батька держиться
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  Ал 16.12.2020 в 18:54:28   # 768337
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