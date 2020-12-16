 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Не хотят прививаться без очереди
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Декабря 2020 в 13:28:52
Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не захотел прививаться вакциной от коронавируса, разработанной его компанией в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Вместе с ним не будут прививаться и другие топ-менеджеры компании, передает CNBC.
Отказ был обоснован тем, что производители не хотят «влезать без очереди» в крупномасштабную программу вакцинации, которую на днях запустили американские власти.
Бурла добавил, что, хотя ему и 59 лет, но у него относительно хорошее здоровье, поэтому он полагает не совсем уместным получать вакцину раньше других людей, которые в ней больше нуждаются.

https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers-ceo-hasnt-gotten-his-covid-vaccine-yet-saying-he-doesnt-want-to-cut-in-line.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.12.2020 в 14:30:01   # 768322
Привиться и не потратить прибавочную стоимость.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь