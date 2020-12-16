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Политика
Парламент Венгрии конституционно ограничил права ЛГБТ-персон
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danilov 16 Декабря 2020 в 13:31:25
Парламент одобрил пакет законов, запрещающих однополым парам жениться и усыновлять детей. Юридическое изменение пола человека также исключено. Новые поправки определяют семью как «основанную на браке, где мать — женщина, а отец — мужчина».

Еще одна поправка защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении, а также обязывает родителей воспитывать детей в соответствии с «идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой Венгрии».

За принятие поправок проголосовали 134 депутата, 45 выступили против, 5 воздержались


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 16.12.2020 в 14:18:12   # 768321
Теперь мировая пидоросня взвоет и будет грызть их
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  Konstant 16.12.2020 в 14:54:33   # 768325
25 процентов лгбт? Им явнр не хватает демократии
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  KapitanNemo 16.12.2020 в 15:48:16   # 768328
В парламенте 45 педиков получается?
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  alpha_portal 16.12.2020 в 16:40:34   # 768334
Помните эксперимент "вселенная 25"? Ну что? Разве не похоже? Там где условия достаточности - человек занимается самоуничтожением.
Ну да ладно в принципе, через 50 лет будет не важно можчина ты или женщина. Так шо в принципе туда и шагаем.
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