Парламент Венгрии конституционно ограничил права ЛГБТ-персон

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danilov 16 Декабря 2020 в 13:31:25
Еще одна поправка защищает право ребенка идентифицировать себя со своим полом при рождении, а также обязывает родителей воспитывать детей в соответствии с «идентичностью, отвечающей требованиям Конституции, и христианской культурой Венгрии».
За принятие поправок проголосовали 134 депутата, 45 выступили против, 5 воздержались
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 16.12.2020 в 14:18:12 # 768321
KapitanNemo 16.12.2020 в 15:48:16 # 768328
alpha_portal 16.12.2020 в 16:40:34 # 768334
Ну да ладно в принципе, через 50 лет будет не важно можчина ты или женщина. Так шо в принципе туда и шагаем.