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Политика
Заявление Трампа о фальсификациях на выборах
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danilov 24 Декабря 2020 в 09:44:07
основные тезисы:
- фальсификации были невиданными, никогда раньше не имевшими прецедента в истории США
- Правда в том, что мы выиграли выборы с очень большим преимуществом, победа была большой
- В ночь выборов мы выиграли Флориду, Огайо с рекордным числом голосов
- Мы выиграли Айову с преимуществом в 8,2%
- В Мичигане мы выиграли с преимуществом 293 тысячи голосов
- 112 тысяч голосов преимущество в Висконсине
- 356 тысяч голосов преимущество в Джорджии
- около 700 тысяч голосов преимущество в Пенсильвании
Эти цифры совершенно невозможно было преодолеть Джо Байдену,
Все стали поздравлять меня, но затем неожиданно всё начало меняться
Во многих штатах подсчёт голосов внезапно прекратился
В 6.31 утра рано утром Мичиган неожиданно заявил о 147 тысячах новых бюллетеней, 94% из которых были за Байдена, 6% за Трампа. Аналогичные вбросы были и в других штатах (он приводит цифры)
- Мы выиграли 18 из 19 "bellwether" округов - это рекорд. Победа в этих округах предсказывает победившего президента в последние 40 лет
- Мы выиграли Флориду, Огайо и Айову с историческими рекордами. Байден - первый кандидат с 1960-х годов и второй кандидат за всю историю, который мог бы выиграть президентство, проиграв сразу три этих важных штата, и даже не был близок к победе ни в одном из них
- Демократы проиграли 25 из 26 мест в Конгрессе с неопределённым заранее результатом. Это рекорд
- Перед выборами прогнозировалось, что демократы в Конгрессе получат дополнительных 15 мест, в итоге они проиграли (в результате моего успеха) 14 мест.
-Мы получили самые большие результаты в истории для действующего президента и на 12 миллионов голосов больше, чем в 2016
- Мы получили самое большое число не белых голосов за республиканского президента за последние 60 лет по всей стране за исключением нескольких демократических округов в ключевых коррупционных неопределившихся штатах, например, в Милуоки, Детройте, Атланте и Филадельфии
- кто верит, что Байден получил на 11.7 млн. голосов больше, чем Барак Обама, но при этом он проиграл Бараку Обаме по всей стране, это математически, логически, политически и исторически невозможно.Он не выиграл, это мы выиграли за явным преимуществом.
- За последние 7 недель мы показали американскому народу, что демократы в ключевых неопределившихся штатах нарушили их собственные законы и Конституцию и нелегально передали преимущество Джо Байдену
- В 2016 году 6,4% бюллетеней присланных по почте были признаны недействительными, в 2020 году сильно меньше 1% бюллетеней были отвергнуты. Разница больше, чем в 30 раз.Многие из этих бюллетеней были абсолютно нелегальными.
- Если число почтовых бюллетеней было самым высоким за всю историю, то число недействительных почтовых бюллетеней было самым малым в истории, и даже не приближающимся по значениям к предыдущему рекорду
- Единственное объяснение - что десятки тысяч бюллетеней были нелегально посчитаны
- в ключевых штатах не определяли гражданство штата, являются ли голосующие резидентами, идентичность или право на участие в выборах
-Многие сотни свидетелей готовы засвидетельствовать под присягой и угрозой наказания за ложные свидетельства о нарушениях на выборах, которые они видели их собственными глазами
-Трамп напомнил, как под камерами в Джорджии, вытолкали республиканских наблюдателей, якобы из-за прорыва трубы, которого не было, а потом продолжили считать голоса, взяв их из чемоданов из под стола
- Большие траблы с машинным голосованием Доминион. А одном из округов 6 тысяч голосов были переданы от Трампа к Байдену в результате такого подсчёта

https://www.facebook.com/watch/?v=436515744393744
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 24.12.2020 в 09:50:01   # 768707
Дерьмократия она такая
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  lado 24.12.2020 в 10:29:30   # 768709
Трампа надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
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  GoodZone 24.12.2020 в 10:47:27   # 768710
Цитата: lado от 24.12.2020 04:29:30
Трампа надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан


Я не в восторге от политики Лукашенко, но отдавать власть "блоХеру, арбатающему за демократические деньги" и его "кухарке", на мой скромный взгляд, это предательство интересов страны и народа. Что собственно сделал ЛЕГИТИМНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Беларуссии - просто исполнял свой долг согласно конституции, возможно излишне жестко. Другой вопрос - что будет делать дальше? Но осуждают то его сейчас и за то, что он страну сохранил. Пример то есть яркий перед глазами у всех, что происходит, когда к власти приходит "кухарка" посредством майдауна...

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  Zoggyla 24.12.2020 в 11:00:02   # 768713
Голосуем за варианты

Трампа надо было Байденау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Трампау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
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  Hairless 24.12.2020 в 11:06:26   # 768717
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты

Трампа надо было Байденау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Трампау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
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  Zoggyla 24.12.2020 в 11:09:18   # 768718
Цитата: Hairless от 24.12.2020 05:06:26
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты

Трампа надо было Байденау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Трампау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
У-у-у, ты какой! За экологию значит...
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  almako 24.12.2020 в 12:20:45   # 768721
Америкосы насмотрелись на Россию, хотели так же как волшебник и эллочка замутить, в наглую, ан нет, не прокатило там
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  Hairless 24.12.2020 в 14:00:58   # 768727
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:09:18
Цитата: Hairless от 24.12.2020 05:06:26
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты

Трампа надо было Байденау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Трампау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан

Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
У-у-у, ты какой! За экологию значит...

Не, за экологию - это Грета.
Кстати, если набрать в Гугле фразу "ебанутая девочка из Швеции" - поисковик сразу выдаст ссылки про нее.
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  GoodZone 24.12.2020 в 14:53:42   # 768732
Цитата: almako от 24.12.2020 06:20:45
Америкосы насмотрелись на Россию, хотели так же как волшебник и эллочка замутить, в наглую, ан нет, не прокатило там

Ну да, в вашем же голливудском раю типа демократия, а в России - мордор... знаем, откуда все беды, проходили...
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  Zoggyla 24.12.2020 в 15:33:50   # 768733
Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь!
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  Денис222 24.12.2020 в 15:57:29   # 768737
Если бы они знали как проходит выбор у нас... замертво упали бы
Вот захочу и 99% напишу... ладно, ладно...98 хватит, для убедительной победы..
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  Dimmon 24.12.2020 в 16:31:08   # 768741
бла бла бла уже 2ой месяц, если у них еще были доказательства давно бы слили в сеть
а по факту все что есть
1) около 2 000 забытых бюллетеней в джорджии, их "достичатали" при ручном пересчете
2) 1 факт незаконного голосования 1 чела , его привлекли к уголовке

Хилари в в 2016 набрала больше голосов но признала поражение
Почему штаб трампа не нашел никаких нарушений в 2016 году??
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  старик 24.12.2020 в 19:29:10   # 768755
А ты пожалуйся в ..."Спортлото"!
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  Ал 24.12.2020 в 22:03:01   # 768768
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 09:33:50
Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь!
Quote:
Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовали 22 декабря, сказал, что перед президентскими выборами представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Ельциным. На этой встрече, со слов Ходорковского, бизнесмены хотели убедить президента не идти на поводу у представителей силового блока. Из-за низкого рейтинга Ельцина силовики хотели отменить предстоящие выборы, запретить КПРФ и ввести режим чрезвычайного положения, сказал бизнесмен.
Если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков», отметил Ходорковский. По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства: «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу. <...> Он говорит: «Вам надо? Платите». — «Окей. Сколько?» Точную сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн, то ли $3 млн».
Он добавил, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский, по его словам, из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн.

На эти слова Чубайс ответил: «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете». Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — отмечает Чубайс.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/12/2020/5fe381e19a794719abca76b8

Вместо этого Ельцин кредит у властей США выцыганил.
Quote:
Помощь из США
В феврале 1996 года советник Ельцина Феликс Брайнин по просьбе Олега Сосковца составил команду политтехнологов в помощь штабу Ельцина[1]. В неё вошли американцы Джордж Гортон[en], Джозеф Шумейт (англ. Joseph Shumate), Ричард Дреснер (англ. Richard "Dick" Dresner) и Дик Моррис, а также британец Тим Белл[en][18][23]. Им доверили ведение ельцинской кампании, обязав не появляться на публике и вести свою работу в режиме строгой секретности[1]: их номер располагался в «Президент-Отеле» рядом с номером Татьяны Дьяченко, которая обсуждала с ними всю свежую информацию[22]. Политтехнологам дали карт-бланш в плане расходов на предвыборную программу[1]. Об участии американских политтехнологов писал Майкл Крамер в статье «Янки спешат на помощь: Тайная история того, как американские советники помогли победить Ельцину» (англ. Yanks to the Rescue: The Secret Story of How American Advisers Helped Yeltsin Win) журнала «Time»[23]; в 2003 году вышел фильм «Проект „Ельцин“» об этих событиях[1]. По утверждению Дэвида Ремника, Александр Коржаков в своё время встречался с работавшим в Московском центре Карнеги Майклом Макфолом и, приняв его за сотрудника ЦРУ, безуспешно просил в случае отмены выборов уговорить Вашингтон поддержать решение Москвы[64].

По словам главного политического аналитика посольства США в Москве Томаса Грэма (англ. Thomas Graham), США могла устроить победа Ельцина или любого другого сторонника реформ; журналист Шон Гиллори считал, что американцы вмешивались в выборы, стремясь достичь определённых внешнеполитических целей[56]. Президент США Билл Клинтон получал от Ельцина всю оперативную информацию о президентской кампании и давал ему советы о ведении кампании и выработке позиций по разным вопросам[65], несмотря на призывы Госдепартамента и Совета национальной безопасности не вмешиваться в выборы[1]. Согласно рассекреченной стенограмме беседы Ельцина и Клинтона от 21 апреля, состоявшейся во время визита Клинтона в Москву, Ельцин возмущался настроенности американских СМИ в поддержку Зюганова и пытался убедить Клинтона, что электорат коммунистов составляют фанатики, выступающие против реформ и против суверенитета бывших советских республик[66]. Клинтон, обходя тему выборов, во время визита публично отметил прогресс экономических реформ, признал войну в Чечне внутренним делом России и оценил роль Ельцина как мирового лидера, что позитивно сказалось на рейтингах последнего[1].

Итоги
По оценке Службы безопасности президента РФ, на всю кампанию Ельцин потратил около 1 млрд долларов США в обход действовавшего законодательства, а вашингтонский Центр по стратегическим и международным исследованиям называл цифру в 2 млрд долларов[22]. Перед первым туром благодаря усилиям Аналитической группы и политтехнологов рейтинг Ельцина значительно вырос, и такие фонды, как «Общественное мнение» и ВЦИОМ, стали отдавать предпочтение на выборах Ельцину[67]. Но в обществе к тому моменту накопилась усталость от политики и создалось чувство апатии, охватившее многих жителей России[2].
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