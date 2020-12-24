Заявление Трампа о фальсификациях на выборах

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danilov 24 Декабря 2020 в 09:44:07
- фальсификации были невиданными, никогда раньше не имевшими прецедента в истории США
- Правда в том, что мы выиграли выборы с очень большим преимуществом, победа была большой
- В ночь выборов мы выиграли Флориду, Огайо с рекордным числом голосов
- Мы выиграли Айову с преимуществом в 8,2%
- В Мичигане мы выиграли с преимуществом 293 тысячи голосов
- 112 тысяч голосов преимущество в Висконсине
- 356 тысяч голосов преимущество в Джорджии
- около 700 тысяч голосов преимущество в Пенсильвании
Эти цифры совершенно невозможно было преодолеть Джо Байдену,
Все стали поздравлять меня, но затем неожиданно всё начало меняться
Во многих штатах подсчёт голосов внезапно прекратился
В 6.31 утра рано утром Мичиган неожиданно заявил о 147 тысячах новых бюллетеней, 94% из которых были за Байдена, 6% за Трампа. Аналогичные вбросы были и в других штатах (он приводит цифры)
- Мы выиграли 18 из 19 "bellwether" округов - это рекорд. Победа в этих округах предсказывает победившего президента в последние 40 лет
- Мы выиграли Флориду, Огайо и Айову с историческими рекордами. Байден - первый кандидат с 1960-х годов и второй кандидат за всю историю, который мог бы выиграть президентство, проиграв сразу три этих важных штата, и даже не был близок к победе ни в одном из них
- Демократы проиграли 25 из 26 мест в Конгрессе с неопределённым заранее результатом. Это рекорд
- Перед выборами прогнозировалось, что демократы в Конгрессе получат дополнительных 15 мест, в итоге они проиграли (в результате моего успеха) 14 мест.
-Мы получили самые большие результаты в истории для действующего президента и на 12 миллионов голосов больше, чем в 2016
- Мы получили самое большое число не белых голосов за республиканского президента за последние 60 лет по всей стране за исключением нескольких демократических округов в ключевых коррупционных неопределившихся штатах, например, в Милуоки, Детройте, Атланте и Филадельфии
- кто верит, что Байден получил на 11.7 млн. голосов больше, чем Барак Обама, но при этом он проиграл Бараку Обаме по всей стране, это математически, логически, политически и исторически невозможно.Он не выиграл, это мы выиграли за явным преимуществом.
- За последние 7 недель мы показали американскому народу, что демократы в ключевых неопределившихся штатах нарушили их собственные законы и Конституцию и нелегально передали преимущество Джо Байдену
- В 2016 году 6,4% бюллетеней присланных по почте были признаны недействительными, в 2020 году сильно меньше 1% бюллетеней были отвергнуты. Разница больше, чем в 30 раз.Многие из этих бюллетеней были абсолютно нелегальными.
- Если число почтовых бюллетеней было самым высоким за всю историю, то число недействительных почтовых бюллетеней было самым малым в истории, и даже не приближающимся по значениям к предыдущему рекорду
- Единственное объяснение - что десятки тысяч бюллетеней были нелегально посчитаны
- в ключевых штатах не определяли гражданство штата, являются ли голосующие резидентами, идентичность или право на участие в выборах
-Многие сотни свидетелей готовы засвидетельствовать под присягой и угрозой наказания за ложные свидетельства о нарушениях на выборах, которые они видели их собственными глазами
-Трамп напомнил, как под камерами в Джорджии, вытолкали республиканских наблюдателей, якобы из-за прорыва трубы, которого не было, а потом продолжили считать голоса, взяв их из чемоданов из под стола
- Большие траблы с машинным голосованием Доминион. А одном из округов 6 тысяч голосов были переданы от Трампа к Байдену в результате такого подсчёта
https://www.facebook.com/watch/?v=436515744393744
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 24.12.2020 в 09:50:01 # 768707
Цитата: lado от 24.12.2020 04:29:30
Трампа надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Трампа надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Я не в восторге от политики Лукашенко, но отдавать власть "блоХеру, арбатающему за демократические деньги" и его "кухарке", на мой скромный взгляд, это предательство интересов страны и народа. Что собственно сделал ЛЕГИТИМНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ Беларуссии - просто исполнял свой долг согласно конституции, возможно излишне жестко. Другой вопрос - что будет делать дальше? Но осуждают то его сейчас и за то, что он страну сохранил. Пример то есть яркий перед глазами у всех, что происходит, когда к власти приходит
Трампа надо было Байден
Трамп
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
ау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Трамп
ау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
Трамп
Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
Цитата: Hairless от 24.12.2020 05:06:26У-у-у, ты какой! За экологию значит...
Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
ау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Трамп
ау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
Трамп
Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:09:18
Цитата: Hairless от 24.12.2020 05:06:26У-у-у, ты какой! За экологию значит...
Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 05:00:02
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
ау в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Трамп
ау надо было Байдена в тюрьму посадить, как это сделал один усатый таракан
Голосуем за варианты
Трампа надо было Байден
Трамп
Я за третий вариант - всех в ядерный пепел, чтобы херней не маялись.
Не, за экологию - это Грета.
Кстати, если набрать в Гугле фразу "ебанутая девочка из Швеции" - поисковик сразу выдаст ссылки про нее.
Цитата: almako от 24.12.2020 06:20:45
Америкосы насмотрелись на Россию, хотели так же как волшебник и эллочка замутить, в наглую, ан нет, не прокатило там
Америкосы насмотрелись на Россию, хотели так же как волшебник и эллочка замутить, в наглую, ан нет, не прокатило там
Ну да, в вашем же голливудском раю типа демократия, а в России - мордор... знаем, откуда все беды, проходили...
Вот захочу и 99% напишу... ладно, ладно...98 хватит, для убедительной победы..
а по факту все что есть
1) около 2 000 забытых бюллетеней в джорджии, их "достичатали" при ручном пересчете
2) 1 факт незаконного голосования 1 чела , его привлекли к уголовке
Хилари в в 2016 набрала больше голосов но признала поражение
Почему штаб трампа не нашел никаких нарушений в 2016 году??
Цитата: Zoggyla от 24.12.2020 09:33:50Quote:
Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь!
Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь!
Ходорковский в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовали 22 декабря, сказал, что перед президентскими выборами представители крупного российского бизнеса якобы заплатили Чубайсу несколько миллионов долларов за организацию их встречи с Ельциным. На этой встрече, со слов Ходорковского, бизнесмены хотели убедить президента не идти на поводу у представителей силового блока. Из-за низкого рейтинга Ельцина силовики хотели отменить предстоящие выборы, запретить КПРФ и ввести режим чрезвычайного положения, сказал бизнесмен.
Если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков», отметил Ходорковский. По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства: «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу. <...> Он говорит: «Вам надо? Платите». — «Окей. Сколько?» Точную сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн, то ли $3 млн».
Он добавил, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский, по его словам, из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн.
На эти слова Чубайс ответил: «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете». Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — отмечает Чубайс.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/12/2020/5fe381e19a794719abca76b8
Если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков», отметил Ходорковский. По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства: «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу. <...> Он говорит: «Вам надо? Платите». — «Окей. Сколько?» Точную сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн, то ли $3 млн».
Он добавил, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский, по его словам, из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн.
На эти слова Чубайс ответил: «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете». Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — отмечает Чубайс.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/23/12/2020/5fe381e19a794719abca76b8
Вместо этого Ельцин кредит у властей США выцыганил.
Quote:
Помощь из США
В феврале 1996 года советник Ельцина Феликс Брайнин по просьбе Олега Сосковца составил команду политтехнологов в помощь штабу Ельцина[1]. В неё вошли американцы Джордж Гортон[en], Джозеф Шумейт (англ. Joseph Shumate), Ричард Дреснер (англ. Richard "Dick" Dresner) и Дик Моррис, а также британец Тим Белл[en][18][23]. Им доверили ведение ельцинской кампании, обязав не появляться на публике и вести свою работу в режиме строгой секретности[1]: их номер располагался в «Президент-Отеле» рядом с номером Татьяны Дьяченко, которая обсуждала с ними всю свежую информацию[22]. Политтехнологам дали карт-бланш в плане расходов на предвыборную программу[1]. Об участии американских политтехнологов писал Майкл Крамер в статье «Янки спешат на помощь: Тайная история того, как американские советники помогли победить Ельцину» (англ. Yanks to the Rescue: The Secret Story of How American Advisers Helped Yeltsin Win) журнала «Time»[23]; в 2003 году вышел фильм «Проект „Ельцин“» об этих событиях[1]. По утверждению Дэвида Ремника, Александр Коржаков в своё время встречался с работавшим в Московском центре Карнеги Майклом Макфолом и, приняв его за сотрудника ЦРУ, безуспешно просил в случае отмены выборов уговорить Вашингтон поддержать решение Москвы[64].
По словам главного политического аналитика посольства США в Москве Томаса Грэма (англ. Thomas Graham), США могла устроить победа Ельцина или любого другого сторонника реформ; журналист Шон Гиллори считал, что американцы вмешивались в выборы, стремясь достичь определённых внешнеполитических целей[56]. Президент США Билл Клинтон получал от Ельцина всю оперативную информацию о президентской кампании и давал ему советы о ведении кампании и выработке позиций по разным вопросам[65], несмотря на призывы Госдепартамента и Совета национальной безопасности не вмешиваться в выборы[1]. Согласно рассекреченной стенограмме беседы Ельцина и Клинтона от 21 апреля, состоявшейся во время визита Клинтона в Москву, Ельцин возмущался настроенности американских СМИ в поддержку Зюганова и пытался убедить Клинтона, что электорат коммунистов составляют фанатики, выступающие против реформ и против суверенитета бывших советских республик[66]. Клинтон, обходя тему выборов, во время визита публично отметил прогресс экономических реформ, признал войну в Чечне внутренним делом России и оценил роль Ельцина как мирового лидера, что позитивно сказалось на рейтингах последнего[1].
Итоги
По оценке Службы безопасности президента РФ, на всю кампанию Ельцин потратил около 1 млрд долларов США в обход действовавшего законодательства, а вашингтонский Центр по стратегическим и международным исследованиям называл цифру в 2 млрд долларов[22]. Перед первым туром благодаря усилиям Аналитической группы и политтехнологов рейтинг Ельцина значительно вырос, и такие фонды, как «Общественное мнение» и ВЦИОМ, стали отдавать предпочтение на выборах Ельцину[67]. Но в обществе к тому моменту накопилась усталость от политики и создалось чувство апатии, охватившее многих жителей России[2].
В феврале 1996 года советник Ельцина Феликс Брайнин по просьбе Олега Сосковца составил команду политтехнологов в помощь штабу Ельцина[1]. В неё вошли американцы Джордж Гортон[en], Джозеф Шумейт (англ. Joseph Shumate), Ричард Дреснер (англ. Richard "Dick" Dresner) и Дик Моррис, а также британец Тим Белл[en][18][23]. Им доверили ведение ельцинской кампании, обязав не появляться на публике и вести свою работу в режиме строгой секретности[1]: их номер располагался в «Президент-Отеле» рядом с номером Татьяны Дьяченко, которая обсуждала с ними всю свежую информацию[22]. Политтехнологам дали карт-бланш в плане расходов на предвыборную программу[1]. Об участии американских политтехнологов писал Майкл Крамер в статье «Янки спешат на помощь: Тайная история того, как американские советники помогли победить Ельцину» (англ. Yanks to the Rescue: The Secret Story of How American Advisers Helped Yeltsin Win) журнала «Time»[23]; в 2003 году вышел фильм «Проект „Ельцин“» об этих событиях[1]. По утверждению Дэвида Ремника, Александр Коржаков в своё время встречался с работавшим в Московском центре Карнеги Майклом Макфолом и, приняв его за сотрудника ЦРУ, безуспешно просил в случае отмены выборов уговорить Вашингтон поддержать решение Москвы[64].
По словам главного политического аналитика посольства США в Москве Томаса Грэма (англ. Thomas Graham), США могла устроить победа Ельцина или любого другого сторонника реформ; журналист Шон Гиллори считал, что американцы вмешивались в выборы, стремясь достичь определённых внешнеполитических целей[56]. Президент США Билл Клинтон получал от Ельцина всю оперативную информацию о президентской кампании и давал ему советы о ведении кампании и выработке позиций по разным вопросам[65], несмотря на призывы Госдепартамента и Совета национальной безопасности не вмешиваться в выборы[1]. Согласно рассекреченной стенограмме беседы Ельцина и Клинтона от 21 апреля, состоявшейся во время визита Клинтона в Москву, Ельцин возмущался настроенности американских СМИ в поддержку Зюганова и пытался убедить Клинтона, что электорат коммунистов составляют фанатики, выступающие против реформ и против суверенитета бывших советских республик[66]. Клинтон, обходя тему выборов, во время визита публично отметил прогресс экономических реформ, признал войну в Чечне внутренним делом России и оценил роль Ельцина как мирового лидера, что позитивно сказалось на рейтингах последнего[1].
Итоги
По оценке Службы безопасности президента РФ, на всю кампанию Ельцин потратил около 1 млрд долларов США в обход действовавшего законодательства, а вашингтонский Центр по стратегическим и международным исследованиям называл цифру в 2 млрд долларов[22]. Перед первым туром благодаря усилиям Аналитической группы и политтехнологов рейтинг Ельцина значительно вырос, и такие фонды, как «Общественное мнение» и ВЦИОМ, стали отдавать предпочтение на выборах Ельцину[67]. Но в обществе к тому моменту накопилась усталость от политики и создалось чувство апатии, охватившее многих жителей России[2].