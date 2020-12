Заявление Трампа о фальсификациях на выборах

Цитата: Zoggyla от

Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь! Еще как прокатило, опираясь на опыт 1996, когда Зюганов якобы проиграл Ельцину... Опыт не пропьешь!

Из-за низкого рейтинга Ельцина силовики хотели отменить предстоящие выборы, запретить КПРФ и ввести режим чрезвычайного положения, сказал бизнесмен.

Если бы Ельцин пошел на это, в России могла установиться «диктатура силовиков», отметил Ходорковский. По его словам, повлиять на решение мог Чубайс, который на тот момент занимал пост вице-премьера правительства: «Кто мог убедить Ельцина? Мы прикинули, что сделать это может Чубайс. Умеет он как-то убеждать Бориса Николаевича. Мы пришли к Чубайсу. <...> Он говорит: «Вам надо? Платите». — «Окей. Сколько?» Точную сумму Ходорковский не назвал: «То ли $2 млн, то ли $3 млн».

Он добавил, что Чубайс «честно отработал», убедив Ельцина отказаться от силового сценария. Сам Ходорковский, по его словам, из названной суммы заплатил порядка $0,5 млн.



На эти слова Чубайс ответил: «Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете». Спецпредставитель президента согласился с тем, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов, начав его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — отмечает Чубайс.

...

Подробнее на РБК:

Помощь из США

В феврале 1996 года советник Ельцина Феликс Брайнин по просьбе Олега Сосковца составил команду политтехнологов в помощь штабу Ельцина[1]. В неё вошли американцы Джордж Гортон[en], Джозеф Шумейт (англ. Joseph Shumate), Ричард Дреснер (англ. Richard "Dick" Dresner) и Дик Моррис, а также британец Тим Белл[en][18][23]. Им доверили ведение ельцинской кампании, обязав не появляться на публике и вести свою работу в режиме строгой секретности[1]: их номер располагался в «Президент-Отеле» рядом с номером Татьяны Дьяченко, которая обсуждала с ними всю свежую информацию[22]. Политтехнологам дали карт-бланш в плане расходов на предвыборную программу[1]. Об участии американских политтехнологов писал Майкл Крамер в статье «Янки спешат на помощь: Тайная история того, как американские советники помогли победить Ельцину» (англ. Yanks to the Rescue: The Secret Story of How American Advisers Helped Yeltsin Win) журнала «Time»[23]; в 2003 году вышел фильм «Проект „Ельцин“» об этих событиях[1]. По утверждению Дэвида Ремника, Александр Коржаков в своё время встречался с работавшим в Московском центре Карнеги Майклом Макфолом и, приняв его за сотрудника ЦРУ, безуспешно просил в случае отмены выборов уговорить Вашингтон поддержать решение Москвы[64].



По словам главного политического аналитика посольства США в Москве Томаса Грэма (англ. Thomas Graham), США могла устроить победа Ельцина или любого другого сторонника реформ; журналист Шон Гиллори считал, что американцы вмешивались в выборы, стремясь достичь определённых внешнеполитических целей[56]. Президент США Билл Клинтон получал от Ельцина всю оперативную информацию о президентской кампании и давал ему советы о ведении кампании и выработке позиций по разным вопросам[65], несмотря на призывы Госдепартамента и Совета национальной безопасности не вмешиваться в выборы[1]. Согласно рассекреченной стенограмме беседы Ельцина и Клинтона от 21 апреля, состоявшейся во время визита Клинтона в Москву, Ельцин возмущался настроенности американских СМИ в поддержку Зюганова и пытался убедить Клинтона, что электорат коммунистов составляют фанатики, выступающие против реформ и против суверенитета бывших советских республик[66]. Клинтон, обходя тему выборов, во время визита публично отметил прогресс экономических реформ, признал войну в Чечне внутренним делом России и оценил роль Ельцина как мирового лидера, что позитивно сказалось на рейтингах последнего[1].



Итоги

По оценке Службы безопасности президента РФ, на всю кампанию Ельцин потратил около 1 млрд долларов США в обход действовавшего законодательства, а вашингтонский Центр по стратегическим и международным исследованиям называл цифру в 2 млрд долларов[22]. Перед первым туром благодаря усилиям Аналитической группы и политтехнологов рейтинг Ельцина значительно вырос, и такие фонды, как «Общественное мнение» и ВЦИОМ, стали отдавать предпочтение на выборах Ельцину[67]. Но в обществе к тому моменту накопилась усталость от политики и создалось чувство апатии, охватившее многих жителей России[2].