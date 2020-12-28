Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов

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danilov 28 Декабря 2020 в 10:12:47
Суды плохие, ФБР и система «правосудия» не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира.
Свобода прессы давно исчезла, есть фейковые СМИ... Но когда все это закончится, и этот период времени станет всего лишь очередной уродливой главой в истории нашей страны, мы победим!», — написал Трамп.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Dimmon от 28.12.2020 07:51:03Предполагают раскол СШП.Но если ВВ поздравил то видимо что то знает.
нам разве не фиалетово кто станет президентом США? выборы состоялись надо готовиться работать с Байденом
нам разве не фиалетово кто станет президентом США? выборы состоялись надо готовиться работать с Байденом