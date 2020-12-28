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Политика
Трамп призвал республиканцев в сенате дальше оспаривать итоги выборов
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danilov 28 Декабря 2020 в 10:12:47
«Настало время сенаторам-республиканцам выступить и бороться за пост президента, как это сделали бы демократы, если бы они действительно победили.

Суды плохие, ФБР и система «правосудия» не справились со своей задачей, а избирательная система США похожа на систему страны третьего мира.

Свобода прессы давно исчезла, есть фейковые СМИ... Но когда все это закончится, и этот период времени станет всего лишь очередной уродливой главой в истории нашей страны, мы победим!», — написал Трамп.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 28.12.2020 в 10:39:29   # 768906
Янки дудл.
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  Dimmon 28.12.2020 в 13:51:03   # 768917
нам разве не фиалетово кто станет президентом США? выборы состоялись надо готовиться работать с Байденом
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  Денис222 28.12.2020 в 14:28:59   # 768920
Согласен. Какая мне разница кто из них будет ссать в моем подъезде...и из-за кого снова поднимут цены.
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  Рамзес 28.12.2020 в 16:47:48   # 768926
Цитата: Dimmon от 28.12.2020 07:51:03
нам разве не фиалетово кто станет президентом США? выборы состоялись надо готовиться работать с Байденом
Предполагают раскол СШП.Но если ВВ поздравил то видимо что то знает.
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