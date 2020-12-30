Путин подписал законы о физлицах-«иноагентах» и блокировке YouTube за «дискриминацию российских СМИ»

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портфил 30 Декабря 2020 в 23:23:40
Соответствующие документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Оба Путин подписал 30 декабря.
Первый закон предполагает, что «иностранными агентами» в России теперь могут быть признаны любые физические лица и общественные объединения (в том числе незарегистрированные), которые занимаются в стране политической деятельностью и получают при этом иностранное финансирование. Такие люди и организации, уверены власти, действуют в «интересах иностранного государства», которое им платит.
И если раньше попасть в список «иноагентов» физические лица могли за распространение материалов изданий или компаний, признанных «иностранными агентами», то теперь оказаться в этом реестре они могут за свою непосредственную деятельность.
Согласно подписанному президентом закону, «иноагентами» в России могут признать за участие в партиях, «публичные обращения» об изменении законодательства, «распространение мнений» о действиях чиновников и проведение соцопросов.
Документ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 30 декабря.
Помимо этого, Путин разрешил блокировать в России Twitter, YouTube и Facebook за «дискриминацию» российских СМИ. Речь идёт об ограничениях в выдаче или блокировке на этих сервисах сообщений российских средств массовой информации, например Russia Today и «РИА Новости».
Поводом для такого законопроекта, как следовало из пояснительной записки к нему, послужили именно действия администрации таких ресурсов, как Twitter, YouTube и Facebook.
Блокировать их депутаты предлагали в случае, если из-за их действий россияне лишатся «общественно значимой информации». Что именно можно считать общественно значимой информацией, в документе не уточняется. Ранее
Роскомнадзор неоднократно обращался к Twitter и YouTube с требованием прекратить «ограничения российских ресурсов». В последний раз, прямо перед появлением такого законопроекта, обращение российских властей было связано с тем, что во вкладке YouTube «тренды» перестало отображаться шоу российского телеведущего Владимира Соловьёва.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300002?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300002?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300001?index=23&rangeSize=1
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