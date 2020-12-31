Немецкие политики обсуждают возможность политического убежища для Навального

Что-то я себя тоже плохо чувствую после вчерашнего. Походу кто-то новичек в мартини подмешал. Я могу теперь расчитывать на домик с видом на Боденское озеро? Обещаю каждый день мучаясь вдали от родины писать на титусе плохие слова про Путина.