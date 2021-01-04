В США предварительно утвердили новый состав правительства

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Vrangel 04 Января 2021 в 14:36:06
Временный президент Сената США Чак Грассли - 87 лет
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси - 80 лет
Специальный посланник президента США по климату Джон Керри - 77 лет
Министр сельского хозяйства Том Вилсак - 70 лет
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд - 69 лет
Министр жилищного строительства и городского развития Марсия Фадж - 68 лет
Министр обороны Ллойд Остин - 67 лет
Секретарь казначейства Джанет Йеллен - 67 лет
Секретарь здравоохранения Ксавье Бессера - 62 года
Министр энергетики Дженнифер Гранхольм 61 год
Секретарь внутренней безопасности Алехандро Майоркас - 61 год
Секретарь внутренних дел Деб Хааланд - 60 лет
Комментарии, по рейтингу, по дате