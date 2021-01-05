Казахам никто не дарил землю – Токаев

Ох не вовремя он затеял статейки писать... Да еще и на такие скользкие темы: язык, земля предков, голодомор... Зачем расшатывать и без того неустойчивую обстановку? Кому это нужно именно сейчас? Какие цели преследуются? Слишком много последнее время стало информации, идей, статей, высказываний не способствующих сплочению народов.