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Политика
Казахам никто не дарил землю – Токаев
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danilov 05 Января 2021 в 14:16:49
Астана. 5 января. КазТАГ – Президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о территории Казахстана, в своей статье «Самое дорогое – это независимость» в газете «Егемен Қазақстан» подчеркнул, что казахам никто не дарил землю, и история страны не измеряется 1991 или 1936 годами.

«Доставшаяся в наследство от предков священная земля – наше главное богатство. Эту территорию никто извне казахам не дарил. Наша сегодняшняя история не измеряется 1991 или 1936 годами. Наш народ жил и развивался на этой земле и в период Казахского ханства, и еще раньше – во времена Золотой Орды, Тюркского Каганата, Гуннской и Сакской эпох. Если коротко – наша история уходит корнями в глубокую древность», - говорится в статье Токаева, опубликованной во вторник.

В целом, подчеркнул он, историей должны заниматься не политики, а историки.

«Вопрос закрепления линий границ официальными договорами признается международным сообществом вот уже на протяжении веков. До этого не было современных понятий демаркации и делимитации. Мы помним, как некоторые политики и общественные деятели в то время, как мы занимались конкретными вопросами границ, говорили «давайте не будем торопиться», «можно решить потом», предлагая отложить данный вопрос. Время доказало, что закрепление договоренностей и решение вопросов границ было очень правильным. Кто бы что сейчас не говорил, у нас есть очерченные границы, закрепленные двусторонними договорами. Теперь никто нам ничего не может сказать», - добавил президент.

Он выразил мнение, что провокационным заявлениям некоторых лиц, ставящих под сомнение дружбу между странами-соседями, нужно давать взвешенную оценку и последовательно проводить разъяснительную работу.

«Мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы и дружелюбием, и силой. Как я уже сказал – наши границы четко очерчены. После того, как в 2018 году мы подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, были четко закреплены не только наши сухопутные, но и морские границы. Казахстан – единое государство», - подчеркнул глава государства.

Также он заверил, что «казахская земля не продается в собственность иностранцам».

«Это должен четко понимать каждый гражданин нашей страны. В следующем году завершается мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Важно вводить земли в сельскохозяйственный оборот и использовать в интересах народа. Поэтому в этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам и прийти к единым принципам», - добавил Токаев.

https://kaztag.kz/ru/news/kazakham-nikto-ne-daril-zemlyu-tokaev
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 05.01.2021 в 14:46:14   # 769311
В 1945 приняли международное соглашение о закреплении границ. В наши годы отдали кусок земли Китаю, который СССР не отдавал.
"В следующем году завершается мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Важно вводить земли в сельскохозяйственный оборот".
Иностранцам продавать нельзя, купят наши, де-юре. Потому что дорого.
На Украине продавили продажу земли. Латинизация. Что ещё?
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  андремас 05.01.2021 в 15:51:36   # 769312
Напомнило -
"Испокон веков казахи доверяли американскому доллару" ©
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  alpha_portal 05.01.2021 в 15:53:23   # 769313
Quote:
Теперь никто нам ничего не может сказать

Это пока есть договоренности. А мы прекрасно знаем как они нарушаются порой.
А у нас лично что есть для защиты границ? Нас раздавят в два счета если захотят. А мы все и дальше будем сидет в креслах бешпармачной и бить себя в грудь и рассказывать где наши границы.
Технологии и цивилизация просто раздавит нас.
Мы не выдержим давления надвигающихся перемен. Почему об этом молчат? Потому что договоренности. Се ля ви, ма шери.
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  GoodZone 05.01.2021 в 16:04:06   # 769315
Ох не вовремя он затеял статейки писать... Да еще и на такие скользкие темы: язык, земля предков, голодомор... Зачем расшатывать и без того неустойчивую обстановку? Кому это нужно именно сейчас? Какие цели преследуются? Слишком много последнее время стало информации, идей, статей, высказываний не способствующих сплочению народов.
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  kubik 05.01.2021 в 16:36:37   # 769317
Цитата: GoodZone от 05.01.2021 10:04:06
Ох не вовремя он затеял статейки писать... Да еще и на такие скользкие темы: язык, земля предков, голодомор... Зачем расшатывать и без того неустойчивую обстановку? Кому это нужно именно сейчас? Какие цели преследуются? Слишком много последнее время стало информации, идей, статей, высказываний не способствующих сплочению народов.

Видимо, кто-то дергает за многовекторность.
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