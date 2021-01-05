Казахам никто не дарил землю – Токаев

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danilov 05 Января 2021 в 14:16:49
«Доставшаяся в наследство от предков священная земля – наше главное богатство. Эту территорию никто извне казахам не дарил. Наша сегодняшняя история не измеряется 1991 или 1936 годами. Наш народ жил и развивался на этой земле и в период Казахского ханства, и еще раньше – во времена Золотой Орды, Тюркского Каганата, Гуннской и Сакской эпох. Если коротко – наша история уходит корнями в глубокую древность», - говорится в статье Токаева, опубликованной во вторник.
В целом, подчеркнул он, историей должны заниматься не политики, а историки.
«Вопрос закрепления линий границ официальными договорами признается международным сообществом вот уже на протяжении веков. До этого не было современных понятий демаркации и делимитации. Мы помним, как некоторые политики и общественные деятели в то время, как мы занимались конкретными вопросами границ, говорили «давайте не будем торопиться», «можно решить потом», предлагая отложить данный вопрос. Время доказало, что закрепление договоренностей и решение вопросов границ было очень правильным. Кто бы что сейчас не говорил, у нас есть очерченные границы, закрепленные двусторонними договорами. Теперь никто нам ничего не может сказать», - добавил президент.
Он выразил мнение, что провокационным заявлениям некоторых лиц, ставящих под сомнение дружбу между странами-соседями, нужно давать взвешенную оценку и последовательно проводить разъяснительную работу.
«Мы должны быть готовы отстаивать свои национальные интересы и дружелюбием, и силой. Как я уже сказал – наши границы четко очерчены. После того, как в 2018 году мы подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, были четко закреплены не только наши сухопутные, но и морские границы. Казахстан – единое государство», - подчеркнул глава государства.
Также он заверил, что «казахская земля не продается в собственность иностранцам».
«Это должен четко понимать каждый гражданин нашей страны. В следующем году завершается мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Важно вводить земли в сельскохозяйственный оборот и использовать в интересах народа. Поэтому в этом году нужно создать комиссию по земельным вопросам и прийти к единым принципам», - добавил Токаев.
https://kaztag.kz/ru/news/kazakham-nikto-ne-daril-zemlyu-tokaev
Комментарии, по рейтингу, по дате
"В следующем году завершается мораторий на некоторые нормы Земельного кодекса. Важно вводить земли в сельскохозяйственный оборот".
Иностранцам продавать нельзя, купят наши, де-юре. Потому что дорого.
На Украине продавили продажу земли. Латинизация. Что ещё?
"Испокон веков казахи доверяли американскому доллару" ©
alpha_portal 05.01.2021 в 15:53:23 # 769313
Теперь никто нам ничего не может сказать
Это пока есть договоренности. А мы прекрасно знаем как они нарушаются порой.
А у нас лично что есть для защиты границ? Нас раздавят в два счета если захотят. А мы все и дальше будем сидет в креслах бешпармачной и бить себя в грудь и рассказывать где наши границы.
Технологии и цивилизация просто раздавит нас.
Мы не выдержим давления надвигающихся перемен. Почему об этом молчат? Потому что договоренности. Се ля ви, ма шери.
Цитата: GoodZone от 05.01.2021 10:04:06
Ох не вовремя он затеял статейки писать... Да еще и на такие скользкие темы: язык, земля предков, голодомор... Зачем расшатывать и без того неустойчивую обстановку? Кому это нужно именно сейчас? Какие цели преследуются? Слишком много последнее время стало информации, идей, статей, высказываний не способствующих сплочению народов.
Ох не вовремя он затеял статейки писать... Да еще и на такие скользкие темы: язык, земля предков, голодомор... Зачем расшатывать и без того неустойчивую обстановку? Кому это нужно именно сейчас? Какие цели преследуются? Слишком много последнее время стало информации, идей, статей, высказываний не способствующих сплочению народов.
Видимо, кто-то дергает за многовекторность.