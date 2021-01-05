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Алиев распорядился построить международный аэропорт в Карабахе
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danilov 05 Января 2021 в 23:27:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что распорядился построить международный аэропорт в городе Физули на территории Нагорного Карабаха.
«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание, сейчас выбираются места»
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