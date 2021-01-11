Эрдоган отказался от WhatsApp из-за изменения политики конфиденциальности

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2021 в 13:09:21
Отмечается, что из-за проблем с безопасностью администрация президента Турции переведет свои группы, которые ранее были созданы в WhatsApp, в приложение BiP, принадлежащее Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Офис Эрдогана в своем заявлении также призвал журналистов перейти на BiP.
Примеру главы государства также последовало Минобороны Турции. Этот шаг стал частью масштабной кампании Эрдогана против зарубежных соцсетей, отмечает агентство. По данным Turkcell, за последние сутки к BiP Messenger присоединились около миллиона новых пользователей из Турции.
Ранее пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей контрольным пакетом акций компании-оператора мессенджера. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей.
Позднее Павел Дуров рассказал о бегстве пользователей WhatsApp в основанный им мессенджер Telegram. По его мнению, к этому привела новая политика сервиса касательно Facebook.
По словам предпринимателя, постоянно растущий Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook. По его мнению, WhatsApp не может конкурировать с Telegram по качеству и конфиденциальности, и из-за этого перешел на скрытый маркетинг. В частности, редакторы Wikipedia обнаружили платный бот, который добавлял предвзятую информацию о мессенджере в статью на портале, заявил он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 11.01.2021 в 14:02:01 # 769668
Хотите убежать от этого? Выбросите телефон, отключите интернет и откажитесь от всех гдаджетов. Тогда о вас никто никогда и не узнает. Собственно говоря вы будете мертв для цифры... А если вы мертв для цифровой среды, может тогда и для остальных?
Какой толк бежать из развитого квазигосударства?