 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Января 2021 в 13:28:49
Ряд кандидатов в президенты Киргизии, в том числе занявший второе место Адахан Мадумаров, заявили журналистам, что не признают итоги выборов.

По предварительным данным с автоматических считывающих урн, после обработки 95 процентов бюллетеней победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79 процентами голосов. У Мадумарова менее семи процентов.

"Я не признаю итоги выборов", — процитировало политика информагентство 24.kg.

Как заявил Мадумаров, зафиксированы нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".

Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования занявший пятое место экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.

Как сообщали в ЦИК страны, поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщила на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать", повлияли ли возможные нарушения на ход выборов.

Одновременно с президентскими выборами в республике прошел референдум по выбору формы правления. По предварительным результатам, более 80 процентов киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 11.01.2021 в 14:46:55   # 769671
Видимо западным партнерам очень выгодно где все время рэволюции и реформы
поощрить | покарать
  Skype 11.01.2021 в 16:36:28   # 769676
Теперь остались кулачные бои, типа махаться бушь до крови, кто победит того и бусы
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь