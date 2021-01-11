 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Алиев заявил о новой транспортной конфигурации на Кавказе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Января 2021 в 11:57:22
• Азербайджан через территорию Армении получает жд сообщение с Нахичеванской АР и Турцией

• Армения через территорию Азербайджана получает прямое жд сообщение с Россией и Ираном

• Российские и Турецкие жд соединяются
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь