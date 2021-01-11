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Алиев заявил о новой транспортной конфигурации на Кавказе
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danilov 12 Января 2021 в 11:57:22
• Азербайджан через территорию Армении получает жд сообщение с Нахичеванской АР и Турцией
• Армения через территорию Азербайджана получает прямое жд сообщение с Россией и Ираном
• Российские и Турецкие жд соединяются
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