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Мусевени круче
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danilov 13 Января 2021 в 10:56:24
В Уганде накануне президентских выборов дано указание заблокировать все соцсети — Reuters.
Твиттер и Фейсбук забанили Трампа.
Мусевени забанил Твиттер и Фейсбук.
Мусевени круче!
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kubik
13.01.2021 в 11:11:05
# 769808
Так вот оно какое теневое правительство.
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старик
13.01.2021 в 13:54:20
# 769811
Ну так Уганда и не объявляет себя светочем демократии и свободы.
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Panasonic
13.01.2021 в 20:34:31
# 769835
Знатный подкол.
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