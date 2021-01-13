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Политика
Мусевени круче
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danilov 13 Января 2021 в 10:56:24
В Уганде накануне президентских выборов дано указание заблокировать все соцсети — Reuters.
Твиттер и Фейсбук забанили Трампа.
Мусевени забанил Твиттер и Фейсбук.
Мусевени круче!

Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 13.01.2021 в 11:11:05   # 769808
Так вот оно какое теневое правительство.
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  старик 13.01.2021 в 13:54:20   # 769811
Ну так Уганда и не объявляет себя светочем демократии и свободы.
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  Panasonic 13.01.2021 в 20:34:31   # 769835
Знатный подкол.
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