"Бабушке в кедах расскажешь"

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danilov 14 Января 2021 в 11:53:45
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Vogue представил обложку февральского номера. Пользователей "шокировало", что лицо Харрис чересчур белое. Главного редактора американской версии Vogue попросили «уйти в отставку и извиниться».
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 14.01.2021 в 13:56:44 # 769886
Цитата: старик от 14.01.2021 14:32:03Quote:
Намазать ее ваксой!
Намазать ее ваксой!
первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения
В какой цвет?