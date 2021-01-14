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Политика
"Бабушке в кедах расскажешь"
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danilov 14 Января 2021 в 11:53:45

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( 379.54Кб)


Vogue представил обложку февральского номера. Пользователей "шокировало", что лицо Харрис чересчур белое. Главного редактора американской версии Vogue попросили «уйти в отставку и извиниться».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 14.01.2021 в 12:37:40   # 769872
Да, с такими темпами скоро будут дубасить всех, кто не нигер-пидараз .
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  Konstant 14.01.2021 в 12:57:50   # 769875
Маразм крепчает скоро к нам нормальные поедут которые завыли от демократии
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  Zoggyla 14.01.2021 в 13:07:30   # 769878
Забанить вики! Там Камала белолица и светлоока
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  alpha_portal 14.01.2021 в 13:56:44   # 769886
Е#анутые
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  старик 14.01.2021 в 20:32:03   # 769908
Намазать ее ваксой!
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  Ал 14.01.2021 в 20:38:44   # 769912
Цитата: старик от 14.01.2021 14:32:03
Намазать ее ваксой!
Quote:
первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения

В какой цвет?
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  Manitu 14.01.2021 в 23:27:11   # 769946
Да уж, белые харрисы уже не в почёте. Черные харрисы рулят.
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