Путин: Российская вакцина, совершенно очевидно, самая лучшая в мире

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 14 Января 2021 в 13:02:21
Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян
Голикова: готовы ко всеобщей вакцинации с понедельника
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 14.01.2021 07:19:21
Скромность - это состояние души)
Скромность - это состояние души)
Цитата: Ал от 14.01.2021 13:47:38Сказал бы он это Мвамбе из племени Уукати.
Цитата: Zoggyla от 14.01.2021 07:19:21
Скромность - это состояние души)
Скромность - это состояние души)