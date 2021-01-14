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Политика
Путин: Российская вакцина, совершенно очевидно, самая лучшая в мире
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danilov 14 Января 2021 в 13:02:21


Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса всех россиян
Голикова: готовы ко всеобщей вакцинации с понедельника
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 14.01.2021 в 13:19:21   # 769884
Скромность - это состояние души)
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  МарычЪ 14.01.2021 в 15:09:16   # 769890
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  Ал 14.01.2021 в 19:47:38   # 769902
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  Zoggyla 14.01.2021 в 19:57:21   # 769904
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  старик 14.01.2021 в 20:42:44   # 769913
Ну правильно говорит. Западники задали тон в обсирании российской вакцины, Путин отвечает на вызов. Я не специалист , но склонен верить в российскую вакцину в силу огромного опыта России в этом направлении.
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