Явка на выборы в Казахстане составила около 15%, испорчены 12% бюллетеней – наблюдатели

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danilov 15 Января 2021 в 10:39:08
«С нашей организации 78 наблюдателей были вовлечены в процесс наблюдения за выборами. Из них только 25 смогли получить протокола. По данным полученных проколов, мы можем назвать следующие цифры. В целом явка на выборы составляет 15,3%. При этом, у Народной партии Казахстана 7,9% голосов, Nur Otan – 37,7%, «Ауыл» – 8,1% , «Ақ Жол» – 16,8%, «Адал» – 11,7%. Были испорчены 12% бюллетеней», - сказала Назарова на брифинге в среду.
Также она назвала предполагаемую причину, почему остальные наблюдатели не смогли получить протокола.
«Порядка 50 наблюдателей не смогли получить протокола. Мы считаем, что это случилось из-за того, что результаты не удовлетворили комиссию. Поэтому они не хотели отдавать протокола. Потому что для желаемого результата они должны были их поменять», - пояснила общественница.
По ее словам, наблюдателей пытались выгнать с участков, как только появлялась возможность.
«Только в день выборов было зафиксировано 18 нарушений (представителями ОО «Независимые наблюдатели» – КазТАГ). Акты нарушений продолжают поступать. До сегодняшнего дня их порядка 25-26. Это зарегистрированные. Незарегистрированных еще больше», - добавила Назарова.
Со всеми собранными заявлениями общественная организация собирается обратиться в суд.
Отметим, что по утверждению центральной избирательной комиссии, явка избирателей 10 января превысила 63%.
Напомним, выборы в мажилис по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.
11 января миссия наблюдателей ОБСЕ заявила о том, что на парламентских выборах в Казахстане отсутствовала подлинная конкуренция. Кроме того, международные наблюдатели раскритиковали работу Центризбиркома Казахстана. Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на выборах явные признаки вброса бюллетеней. Общественный фонд (ОФ) «Еркіндік қанаты» в этот же день заявил о том, что 10 января прошли одни из самых тяжелых и несправедливых выборов в истории Казахстана.
Выборы в мажилис по партийным спискам проходили 10 января с 7.00 до 20.00 по местному времени для всех регионов.
По данным ЦИК, а также по результатам Exit poll, победу одержала партия Nur Otan, на втором месте расположилась демократическая партия «Ақ Жол», на третьем – Народная партия Казахстана. 11 января были названы и депутаты мажилиса VII созыва от Ассамблеи народа Казахстана.
Выборы сопровождались многочисленными фактами давления на независимых наблюдателей и активистов. Так, об оказываемом давлении ранее сообщили наблюдатели от Лиги молодых избирателей, от общественного фонда «Ел Дауысы», а также от фонда гражданских инициатив Q-Adam.
https://kaztag.kz/ru/news/yavka-na-vybory-v-kazakhstane-sostavila-okolo-15-isporcheny-12-byulleteney-nablyudateli
США обеспокоены выводами ОБСЕ о выборах в Казахстане
Астана. 14 января. КазТАГ – США обеспокоены выводами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о выборах в Казахстане, сообщает пресс-служба американского посольства в РК.
«США приветствуют сотрудничество Казахстана с миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами 10 января и отмечает эффективный процесс голосования в условиях пандемии. Мы призываем правительство Казахстана полностью выполнить свои обязательства перед ОБСЕ в отношении демократических выборов. США поддерживают цели политической реформы Казахстана, но обеспокоены выводами ОБСЕ о государственных мерах, препятствующих реальной конкуренции, ограничивающих основные свободы и участие со стороны гражданского общества», - говорится в сообщении посольства в четверг.
https://kaztag.kz/ru/news/ssha-obespokoeny-vyvodami-obse-o-vyborakh-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 15.01.2021 в 11:04:34 # 769953
Возможно, стоило провести честные выборы, признать победу оппозиции, пусть займут места в парламенте и начнут что то делать. Потому что до сих пор ничего полезного для экономики не было сделано, только расходование средств на том и переименования
Ара горный 15.01.2021 в 12:23:14 # 769961
Мой друг Амантай любит тои. На его старенькой машине гремит цепь ГРМ, хрустят ШРУСы, но он мчится с семьёй на праздник, и весело отплясывает под великую песню "Биле, Биле, кудалар".
Даже если в РК во власть придут честнейшие некоррумпированные политики, то Амантай так же будет ездить на убитом Опеле по тоям. Ибо у Амантая подрастают три сына и две дочери, которых надо в обозримом будущем женить и выдавать замуж. Он копит на калым и приданное. И те деньги которые он регулярно вносил на тои ближних и дальних родственников должны ему вернуться когда он сам будет устраивать праздненства под своим шаныраком. А посему он будет ездить на своем ржавом Опеле по городам и аулам не пропуская тои у агашек и кокешек. Быть может один из его сыновей вырвется " в люди" благодаря выгодной женитьбе, станет большим чиновником или чином в МВД-прокуратуре, и подарит своему отцу на юбилей маслёвый Крузак. Таких примеров масса. А в Чимкенте это стандартный сценарий.