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Политика
Российский политик призвал США поучиться проводить выборы у Казахстана
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danilov 15 Января 2021 в 14:22:21
Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США "могли бы поучиться" у Казахстана и Кыргызстана относительно того, как проводить выборы.

В интервью телеканалу "Россия 24" Володин напомнил, что депутаты Госдумы в январе находились в обеих странах в качестве наблюдателей за выборами: в Казахстане – за парламентскими, в Кыргызстане – за президентскими.

Он обратил внимание на то, что выборы в обоих государствах были открытыми и конкурентными, и призвал США брать с них пример.

"И, знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми.

И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы, с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", – сказал председатель нижней палаты российского парламента.

"Россия 24"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lado 15.01.2021 в 14:33:20   # 769973
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
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  Zoggyla 15.01.2021 в 14:37:49   # 769976
Цитата: lado от 15.01.2021 08:33:20
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
А почему бы и не посадить, если есть за что? Вот щас они Байдена инагурируют, импичмент подтвердят, измену родине и свержение правительства впаяют Трампу и все. Правильным путем идут господа.
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  Dimmon 15.01.2021 в 14:55:28   # 769977
а еще отменить право на митинги и свободу слова и все будет как у нас и в РФ
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  Dimmon 15.01.2021 в 14:57:46   # 769979
Quote:
Конституция СССР 1977 г. В статье 50 говорилось: «В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций

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  Dimmon 15.01.2021 в 15:03:11   # 769980
норму то ввели но не припоминаю политических митингов, уверен КГБ моментально отправило мы в кутузку, выходит по митингам мы вернулись в прошлое
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  Zoggyla 15.01.2021 в 15:08:11   # 769981
Цитата: Dimmon от 15.01.2021 09:03:11
норму то ввели но не припоминаю политических митингов, уверен КГБ моментально отправило мы в кутузку, выходит по митингам мы вернулись в прошлое
как это? А в поддержку Луиса Корвалана? А " Куба мы с тобой!". А "Свободу Анджеле Девис!"? А " Приятного аппетита, доктор Хайдер!"?
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  старик 15.01.2021 в 15:37:40   # 769983
Quote:
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
Ваш сарказм не уместен. Тогда и нашим странам нужно поучиться стрелять в бунтовщиков. Или в рэволионеров? Вы их как называетет?
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  lado 15.01.2021 в 15:43:45   # 769984
Цитата: старик от 15.01.2021 09:37:40
Quote:
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
Ваш сарказм не уместен. Тогда и нашим странам нужно поучиться стрелять в бунтовщиков. Или в рэволионеров? Вы их как называетет?

ну если бы наши бунтовщики были вооружены, то можно стрелять
а если как в Жанаозене, то нет
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