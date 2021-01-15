Российский политик призвал США поучиться проводить выборы у Казахстана

А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.

Quote:Ваш сарказм не уместен. Тогда и нашим странам нужно поучиться стрелять в бунтовщиков. Или в рэволионеров? Вы их как называетет?