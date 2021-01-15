Российский политик призвал США поучиться проводить выборы у Казахстана

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danilov 15 Января 2021 в 14:22:21
В интервью телеканалу "Россия 24" Володин напомнил, что депутаты Госдумы в январе находились в обеих странах в качестве наблюдателей за выборами: в Казахстане – за парламентскими, в Кыргызстане – за президентскими.
Он обратил внимание на то, что выборы в обоих государствах были открытыми и конкурентными, и призвал США брать с них пример.
"И, знаете, по итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран. Они были конкурентными, открытыми.
И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы, с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них", – сказал председатель нижней палаты российского парламента.
"Россия 24"
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: lado от 15.01.2021 08:33:20А почему бы и не посадить, если есть за что? Вот щас они Байдена инагурируют, импичмент подтвердят, измену родине и свержение правительства впаяют Трампу и все. Правильным путем идут господа.
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.
Конституция СССР 1977 г. В статье 50 говорилось: «В соответствии с интересами народа и в целях укрепления и развития социалистического строя гражданам СССР гарантируются свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций
Цитата: Dimmon от 15.01.2021 09:03:11как это? А в поддержку Луиса Корвалана? А " Куба мы с тобой!". А "Свободу Анджеле Девис!"? А " Приятного аппетита, доктор Хайдер!"?
норму то ввели но не припоминаю политических митингов, уверен КГБ моментально отправило мы в кутузку, выходит по митингам мы вернулись в прошлое
норму то ввели но не припоминаю политических митингов, уверен КГБ моментально отправило мы в кутузку, выходит по митингам мы вернулись в прошлое
А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.Ваш сарказм не уместен. Тогда и нашим странам нужно поучиться стрелять в бунтовщиков. Или в рэволионеров? Вы их как называетет?
Цитата: старик от 15.01.2021 09:37:40
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А еще США надо научиться сроки обнулять и конституцию под себя переписывать. А можно еще научиться неугодных кандидатов в тюрьму сажать.Ваш сарказм не уместен. Тогда и нашим странам нужно поучиться стрелять в бунтовщиков. Или в рэволионеров? Вы их как называетет?
ну если бы наши бунтовщики были вооружены, то можно стрелять
а если как в Жанаозене, то нет