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Политика
Навальный летит в Москву // Задержали
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danilov 17 Января 2021 в 22:22:50
На борту с Навальным: адвокат Михайлова, Ярмыш, журналисты CNN, ASSOCIATED PRESS, ABC NEWS, WASHINGTON POST, ECONOMIST, ABC NEWS, REUTERS, Эхо Москвы, До///дь, Радио Свободы, Настоящее время и др.
Также на борту официальный представитель МВД Германии - Маркус Фритценванкер и офицер безопасности.
Навальному немцы не дали выступить перед СМИ в аэропорту. За Навального на борт регистрировалась полиция.



Готовятся к встрече





Задержали

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 17.01.2021 в 22:35:43   # 770188
Спалились все конторы очень независимые и честные прямо по списку..теперь запретить их деятельность у нас...а в туалет тоже толпой?
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  Zoggyla 17.01.2021 в 23:01:11   # 770189
Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили.
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  Ал 17.01.2021 в 23:12:27   # 770191
Цитата: Zoggyla от 17.01.2021 17:01:11
Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили.
А по информации Би-Би-Си самолет направляют в Шереметьево.


Quote:
Отправлено в 23:12
СРОЧНО!
Сели!

Отправлено в 23:08
Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы"
Quote:
Отправлено в 22:55
Георгий Албуров
@alburov
Самолет, который должен был приземлиться в Внуково перед Алексеем, похоже ушел в Шереметьево
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  Zoggyla 17.01.2021 в 23:24:48   # 770193
Вот же блин, в каждой шутке есть доля чего-то
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  Ал 18.01.2021 в 00:12:02   # 770194
Кому интересно

Ведущий разглядел как Путин в бункере мечется ), а в ленте комментов видео дикий ажиотаж...
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  Софруджу 18.01.2021 в 00:48:59   # 770195
Перенаправить самолёт в другой аэропорт это очень грамотное решение
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  строитель 18.01.2021 в 01:31:09   # 770196
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  андремас 18.01.2021 в 06:18:53   # 770198
Теперь Лоша сядет.
За растраты и мошенничество.
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  Даун 18.01.2021 в 06:19:36   # 770199
Надо было снайпером ликвидировать эту хуйню ещё при выходе из самолета
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  Walter 18.01.2021 в 08:05:49   # 770200
Цитата: Даун от 18.01.2021 00:19:36
Надо было снайпером ликвидировать эту хуйню ещё при выходе из самолета
нету снайперов тебя дауна ждут. Хуйло заметался как поджаренный.
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  NBE 18.01.2021 в 09:18:02   # 770202
Чего пристали к нему, ему понравился Новичек, он прилетел за новой дозой.
А если честно, окуела Европа на нет, прилетела с такой толпой обвинять Путина, что вам Путин шавка какая нибудь что ли, он самодержец всея Руси (не люблю его...).
Я за место Путина посадил бы всю евро-толпу на карантин на 1 месяц, а Навального за клевету лет 10 в тайгу, и внимательно следил бы, что бы он не сдох раньше времени.
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  GoodZone 18.01.2021 в 09:18:16   # 770204
Цитата: Walter от 18.01.2021 02:05:49
[quote name=Даун link=previd=112767#770199 date=1610929176] Putin заметался как поджаренный.

У вас с логикой не все в порядке и не только с ней .
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  Васяй 18.01.2021 в 09:41:10   # 770205
Стал Навальный подвальным...
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  kkafp 18.01.2021 в 10:48:20   # 770206
Навальный смог привлечь к себе внимание.
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  AleksX 18.01.2021 в 11:14:21   # 770207
Сколько людей поддерживают Путина ...
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