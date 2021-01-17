Навальный летит в Москву // Задержали

Цитата: Zoggyla от

Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили. Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили.

Отправлено в 23:12

СРОЧНО!

Сели!



Отправлено в 23:08

Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы"

Отправлено в 22:55

Георгий Албуров

@alburov

Самолет, который должен был приземлиться в Внуково перед Алексеем, похоже ушел в Шереметьево