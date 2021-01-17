Навальный летит в Москву // Задержали

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danilov 17 Января 2021 в 22:22:50
Также на борту официальный представитель МВД Германии - Маркус Фритценванкер и офицер безопасности.
Навальному немцы не дали выступить перед СМИ в аэропорту. За Навального на борт регистрировалась полиция.
Готовятся к встрече
Задержали
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Zoggyla от 17.01.2021 17:01:11А по информации Би-Би-Си самолет направляют в Шереметьево.
Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили.
Их в Домодедово повезли. Самолету там приземлиться разрешили.
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Отправлено в 23:12Quote:
СРОЧНО!
Сели!
Отправлено в 23:08
Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы"
СРОЧНО!
Сели!
Отправлено в 23:08
Пресс-служба "Победы" объяснила РБК, почему самолет направили в другой аэропорт: "Из-за закрытия Внуково по технической причине три наших рейса ушли на запасные аэродромы"
Отправлено в 22:55
Георгий Албуров
@alburov
Самолет, который должен был приземлиться в Внуково перед Алексеем, похоже ушел в Шереметьево
Георгий Албуров
@alburov
Самолет, который должен был приземлиться в Внуково перед Алексеем, похоже ушел в Шереметьево
Ведущий разглядел как Путин в бункере мечется ), а в ленте комментов видео дикий ажиотаж...
За растраты и мошенничество.
Цитата: Даун от 18.01.2021 00:19:36нету снайперов тебя дауна ждут. Хуйло заметался как поджаренный.
Надо было снайпером ликвидировать эту хуйню ещё при выходе из самолета
Надо было снайпером ликвидировать эту хуйню ещё при выходе из самолета
А если честно, окуела Европа на нет, прилетела с такой толпой обвинять Путина, что вам Путин шавка какая нибудь что ли, он самодержец всея Руси (не люблю его...).
Я за место Путина посадил бы всю евро-толпу на карантин на 1 месяц, а Навального за клевету лет 10 в тайгу, и внимательно следил бы, что бы он не сдох раньше времени.
Цитата: Walter от 18.01.2021 02:05:49
[quote name=Даун link=previd=112767#770199 date=1610929176] Putin заметался как поджаренный.
[quote name=Даун link=previd=112767#770199 date=1610929176] Putin заметался как поджаренный.
У вас с логикой не все в порядке и не только с ней .