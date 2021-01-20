Пять приоритетов Токаева на период председательства Казахстана в ЕАЭС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 19 Января 2021 в 15:32:51
Президент республики Касым-Жомарт ТОКАЕВ обратился к главам государств-членов союза, передает Sputnik Казахстан.
"По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с уверенностью констатировать, что Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта", - сказал Токаев.
Он также отметил, что вместе с этим в настоящее время мир находится в состоянии турбулентности.
Свое негативное влияние на мировую экономику оказывает пандемия коронавируса, которая обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей экономического взаимодействия.
"В таких условиях мы, как Союз, должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов", - заявил президент Казахстана.
В год председательствования Казахстана Токаев предлагает уделить особое внимание пяти вопросам.
Промышленное сотрудничество
Во-первых, необходимо придать новый импульс промышленной кооперации, считает президент. Для этого необходимо создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг.
"В дополнение к этому реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов наших стран. В указанных сферах интеграционного взаимодействия следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития", - сказал Токаев.
Он уверен, что предпринимаемые действия по созданию совместных предприятий послужат дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках государств-членов Союза.
В этой связи президент считает нужным наполнить новым содержанием "Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС".
"В совокупности данные меры позволят создать условия для кооперации в производстве конкурентоспособных промышленных товаров на общем рынке Союза, приведут к существенному увеличению объемов несырьевого экспорта всех участников объединения", - считает Токаев.
Справедливая взаимная торговля
Президент Казахстана подчеркнул, что безусловным приоритетом является устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами-участницами ЕАЭС.
Он отметил, что все имеющиеся нарушения во взаимной торговле предстоит устранить Евразийской экономической комиссии. Она же не должна допустить появление новых барьеров, а, наоборот, должна обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
"В первую очередь следует сосредоточить усилия на барьерах, оказывающих наибольший негативный эффект на взаимную торговлю. Национальные программы по импортозамещению, задачи по насыщению рынка собственной продукцией должны реализовываться при неукоснительном соблюдении правовых норм Союза", - заявил Токаев.
Евразийский транзитный маршрут
Еще один важный приоритет, названный Токаевым - полноценное задействование потенциала трансграничных транспортных артерий и логистических хабов.
Именно сотрудничество в этой сфере возымеет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установлении доверия на всем евразийском континенте.
"В этих целях предлагаем активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой "Один пояс — один путь". Евразийский транзитный маршрут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа - Азия", - сказал президент.
Он предложил полноценно использовать потенциал "Хоргосского узла" на границе Казахстана и Китая, а также возможности формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на казахстанско-узбекистанской границе.
Цифровизация как сила развития экономики
"Важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта. В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг", - сказал Токаев.
По его словам, важно акцентировать внимание на обеспечение успешной работы Интегрированной информационной системы ЕАЭС, что позволит более качественно выстроить работу в рамках электронного обмена данными.
"Считаем, что целенаправленное, активное и паритетное привлечение IT-сообществ наших стран для решения актуальных вопросов цифровой повестки всецело отвечает интересам Союза", - отметил Токаев.
Диалог в формате "ЕАЭС - EC"
Кроме того, важно расширять выход на внешние рынки и активнее развивать отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.
"В этой связи полагаем важным активизировать и систематизировать работу по установлению диалога в формате "ЕАЭС - EC". Сотрудничество с Европейской Комиссией и иными органами Евросоюза должно быть равноправным, взаимовыгодным и прагматичным. Аналогичный системный диалог следует выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ACEAH)", - отметил президент.
По его словам, нужно также выработать и эффективную стратегию взаимодействия с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP). К слову, на его долю приходится треть мировой торговли.
Чтобы успешно выполнить все указанные инициативы, необходимо настроить слаженную и эффективную работу аппарата Евразийской экономической комиссии, считает президент. В этой связи он указал на необходимость об отборе кандидатов в кадровый состав Комиссии на основе принципов меритократии – с учетом деловых качеств, профессионализма и без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК.
"Уверены, что достижение намеченных целей придаст мощный импульс экономическому развитию каждого государства и укрепит потенциал ЕАЭС", - резюмировал Токаев.
https://ratel.kz/raw/pjat_prioritetov_tokaeva_na_period_predsedatelstva_kazahstana_v_eaes
Комментарии, по рейтингу, по дате