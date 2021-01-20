Дональд Трамп: "Вот я стою перед вами в последний раз"

Вот я стою перед вами! Простой американский воротила, который давал вам достойно заработать и чей инженерный ум оставит в истории Штатов мои строительные изыски! Да, деньги в этом мире не главное! Главное, - это стая скрытых хищников глубинного государства! Гудбай, демократия! Гудбай, Америка! Эмин.