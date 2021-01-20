 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Дональд Трамп: "Вот я стою перед вами в последний раз"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Января 2021 в 13:48:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 20.01.2021 в 19:57:21   # 770365
Вот я стою перед вами! Простой американский воротила, который давал вам достойно заработать и чей инженерный ум оставит в истории Штатов мои строительные изыски! Да, деньги в этом мире не главное! Главное, - это стая скрытых хищников глубинного государства! Гудбай, демократия! Гудбай, Америка! Эмин.
поощрить | покарать
  Ал 20.01.2021 в 20:10:17   # 770370
Цитата: Zoggyla от 20.01.2021 13:57:21
Вот я стою перед вами! Простой американский воротила, который давал вам достойно заработать и чей инженерный ум оставит в истории Штатов мои строительные изыски! Да, деньги в этом мире не главное! Главное, - это стая скрытых хищников глубинного государства! Гудбай, демократия! Гудбай, Америка! Эмин.
поощрить | покарать
  Ал 20.01.2021 в 20:11:13   # 770371

поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь