Дональд Трамп: "Вот я стою перед вами в последний раз"

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danilov 20 Января 2021 в 13:48:39
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Цитата: Zoggyla от 20.01.2021 13:57:21
Вот я стою перед вами! Простой американский воротила, который давал вам достойно заработать и чей инженерный ум оставит в истории Штатов мои строительные изыски! Да, деньги в этом мире не главное! Главное, - это стая скрытых хищников глубинного государства! Гудбай, демократия! Гудбай, Америка! Эмин.
Вот я стою перед вами! Простой американский воротила, который давал вам достойно заработать и чей инженерный ум оставит в истории Штатов мои строительные изыски! Да, деньги в этом мире не главное! Главное, - это стая скрытых хищников глубинного государства! Гудбай, демократия! Гудбай, Америка! Эмин.