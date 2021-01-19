Байден подписал

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danilov 22 Января 2021 в 09:26:23
об отмене решения о выходе США из ВОЗ;
о возвращении США к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату;
о введении 100-дневного режима ношения масок и обеспечении обязательного ношение масок в государственных учреждениях;
о продлении моратория на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса;
о продлении заморозки выплат по образовательным кредитам;
об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федерального финансирования строительства ограждений на границе с Мексикой;
о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой;
об отмене запрета на въезд на территорию США граждан некоторых мусульманских стран;
о введении моратория на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа;
об укреплении программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми;
о гражданстве для мигрантов. Крутой
Байден также подписал прокламацию, объявляющую день его инаугурации 20 января национальным днем единства.
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